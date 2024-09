Tres Puma en las montañas de Chile

El M-Sport Ford World Rally Team está ya basado en Sudamérica para afrontar la undécima ronda del Campeonato del Mundo FIA de Rallyes de 2024, el Rally Chile BioBío, que se disputará entre los días 26 y 29 de septiembre con base en la ciudad de Concepción.





El de Chile será el último rally sobre tierra de la temporada y, como despedida de este tipo de piso, la carrera se disputará en unas desafiantes y técnicas especiales. Tres serán las tripulaciones de los Puma Rally1 del M-Sport Ford WRT. Con la complejidad que ocasiona la elevada altitud sobre el nivel del mar y las condiciones climáticas de la época en el hemisferio sur, ya que se prevén aguaceros primaverales, esta última ronda sobre tierra promete más tensión que nunca en el WRC.

A Adrien Fourmaux–Alex Coria (Puma nº 16) y Grégoire Munster–Louis Louka (Puma nº 13) se les une de nuevo el letón Mārtiņš Sesks y su copiloto Renārs Francis, que se alinearán con un tercer Ford Puma Rally1 (nº 22). Este tándem, que disfrutará de su tercera participación al máximo nivel de la temporada en el seno de M-Sport Ford, competirá en Chile con una versión no híbrida del Puma, tal como hizo en su debut con Ford en Polonia.

Después de impresionar tanto en su debut con el Puma no híbrido como con el híbrido, respectivamente en Polonia y Letonia (ganando sus primeros tramos en el WRC y luchando por los puestos de podio en este último, su rally de casa), Sesks se ganó a pulso un puesto en el equipo. La pareja letona también hizo su debut con el Ford Fiesta Rally2 en la prueba de Granada, España, del 14 de septiembre, logrando el segundo puesto absoluto y completando así una excelente preparación de cara a Chile.

Grégoire Munster y Louis Louka regresan a Chile después de haber hecho su debut en Rally1 en este mismo rally en 2023. Ahora, con un año de experiencia al volante del Puma y con los cuadernos del copiloto repletos de notas de este terreno, la pareja espera causar una buena impresión. Munster afrontó un duro fin de semana en Grecia, pero los inconvenientes sufridos le permitieron ganar una valiosa experiencia sobre tramos con la superficie suelta.

Mientras tanto, Adrien Fourmaux y Alex Coria están listos para competir por primera vez en Chile. Después de una fantástica temporada para el dúo francés, que incluye cuatro podios y una reciente victoria en el Power Stage de Grecia, buscarán causar una grata impresión en Sudamérica.

Richard Millener, director del M-Sport Ford World Rally Team: "Estoy muy motivado por volver a Sudamérica para este rally de Chile, especialmente porque vamos a alinear tres unidades Puma Rally1. Estoy encantado de tener a Mārtiņš de vuelta con nosotros al volante del Puma no híbrido, sus actuaciones con nosotros lo han hecho destacar y estoy ansioso por ver qué hace en esta nueva oportunidad que se le presenta”.

"Grégoire se beneficiará de la experiencia del año pasado y con más tiempo llevando el auto desde entonces, por lo que debería sentirse bastante cómodo a su volante. Esperemos que pueda lograr un buen resultado después del fin de semana complicado que tuvo en Grecia”.

"Adrien y Alex participarán por primera vez en este evento, pero creo firmemente que estarán a la altura. Ya han demostrado sobradamente su ritmo en tierra, con cuatro podios sobre superficies sueltas esta temporada, especialmente en Finlandia. Estoy ansioso por ver su actuación”.

Adrien Fourmaux: “Va a ser algo nuevo para mí correr este rally, el año pasado estuve en Francia comentándolo para Canal+. Es bueno competir en Sudamérica y estoy emocionado por descubrir Chile y el rally en sí. Mirando los videos, parece ser un rally bastante rápido y de piso suave en algunas cronometradas, pero también bastante técnico en otras, aunque sin ser lo duro de Grecia. Queremos lograr nuestra primera victoria en un rally del WRC, así que vamos a intentarlo nuevamente en este último rally de tierra de la temporada”.

Grégoire Munster: “Estoy ansioso por correr el Rally de Chile, ya que fue nuestro primer evento con un Rally1 el año pasado. La superficie es bastante familiar, con algo de gravilla suelta, pero el desgaste de los neumáticos en el segundo día suele ser increíblemente alto, por lo que ese aspecto estratégico de la elección de cubiertas lo hace muy interesante. Es un rally rápido, pero también hay algunas pistas muy estrechas en las montañas y mucha variedad de tramos, así que no es para nada un evento fácil”.

Mārtiņš Sesks: "Por supuesto que es un gran desafío ir a Sudamérica y conducir un Rally1 en Chile por primera vez. Creo que será una gran aventura, algo muy nuevo y por eso hemos tratado de prepararnos para el rally. Será un poco más difícil para nosotros conducir un Puma no híbrido, pero nuevamente eso será una oportunidad para mostrar un buen ritmo sin la ayuda híbrida. Si lo logramos, será excelente. Nuestra experiencia de Polonia y Letonia en la comprensión del Puma Rally1 ayudará mucho. Es un desafío que esperamos con ansias".