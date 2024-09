El emprendimiento, una solución efectiva contra la soledad, según la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación-Madrid

Con este encuentro, organizado por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación-Madrid, se ha tratado un tema muy interesante y actual que es la prevención de la soledad no deseada con distintos medios, en este caso el emprendimiento. El ponente del taller ha sido Juan Ángel Casteleiro, voluntario Sénior de SECOT y docente de la Escuela de SECOT de Emprendedores "El emprendimiento puede ser una solución efectiva contra la soledad" es una de las principales conclusiones del encuentro sobre la prevención de la soledad no deseada con el emprendimiento, organizado por la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación-Madrid (AEIT-Madrid) con la colaboración deSECOT (Seniors Españoles Para la Cooperación Técnica). El objetivo del taller ha sido fomentar el emprendimiento, la empleabilidad y la ​gestión empresarial de los asistentes, a través de la unión del talento y la experiencia de los seniors con la ilusión y la fuerza de los más ​jóvenes.

En este encuentro, organizado por Luis Molina, vocal de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación-Madrid, se han expuesto las principales pautas para emprender un negocio de forma exitosa. Desde la aplicación del modelo canvas hasta la identificación del público objetivo.

En opinión de Juan Ángel Casteleiro, empresario con una dilatada carrera en la gestión en la multinacional NCR; voluntario de SECOT y profesor de la escuela de SECOT de emprendedores, "es más efectivo identificar primero los problemas de nuestro potencial cliente y luego desarrollar nuestro producto para saciar estas necesidades. Cuando presentemos nuestra idea al cliente y nos pregunte ¿Y qué consigo yo con esto?, tenemos que responderle con aquello que solucione sus baches del día a día".

Por su parte, Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación-Madrid, ha resaltado que "las empresas necesitan incluir en su plantilla a más personas entusiastas e innovadoras, independientemente de su edad. Los seniors también tienen iniciativa y mucha experiencia en la adaptación a distintos contextos".

"El emprendimiento contribuye a la creación de puestos de trabajo, la competitividad del mercado y potencia el desarrollo personal", ha explicado Casteleiro durante la formación.

SECOT, apoyado por la Comunidad de Madrid, colabora en la iniciativa ‘Haciendo Frente a la Soledad No Deseada’ para impulsar la innovación en el ecosistema senior a través de talleres formativos presenciales durante 2024.