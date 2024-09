@EME.ONLINE Oliver Gutridge, el influencer de los vídeos en la piscina

En el vasto mundo de las redes sociales, donde el contenido es efímero y la viralidad impredecible, Oliver Gutridge (@eme.online) ha logrado lo que muchos anhelan: un video viral que ha llegado a millones de personas. Lo curioso es que, según sus propias palabras, la fama nunca fue su objetivo. Oliver, cuyo enfoque principal en Instagram es la enseñanza del inglés, cuenta cómo un video improvisado con su hermana en una piscina se convirtió en un fenómeno en Internet.

Oliver, cuéntanos un poco sobre ti. Sabemos que te dedicas a la enseñanza del inglés en Instagram, pero, ¿cómo empezaste en este mundo de las redes sociales?

Siempre he utilizado Instagram para crecer mi negocio y dar valor a mis seguidores. También es curioso que uno de mis primeros vídeos fue en una piscina con mi abuelo y llevaba una camiseta (como un buen guiri). Mi enfoque es ofrecer contenido útil y entretenido para aquellos que quieren aprender inglés. De hecho, el 95% mis videos tienen ese objetivo. Nunca me he considerado un influencer; solo promociono mis propias clases y cursos online.

Hablemos del video viral. ¿Qué sucedió en ese video de la piscina que atrajo a más de 6,5 millones de visualizaciones en Instagram y 1,5 millones en TikTok?

Todo empezó cuando un amigo mío, Xavi, me envió una imagen que me hizo mucha gracia. Decidí grabar un video con mi hermana para ver su reacción de nombres traducidos literalmente del español al inglés. No tenía un mensaje profundo ni pretendía que se hiciera viral. Simplemente, pensé que sería algo divertido y ligero para el verano, una época en la que la mayoría de mi audiencia está más enfocada en las vacaciones que en la gramática inglesa.

¿Te sorprendió la reacción del público?

Totalmente. Siempre hay algo de 'hate', pero la mayoría de los comentarios fueron de risa. La gente empezó a añadir nombres a la lista y a jugar con la idea. Lo que más me sorprendió fue la atención que recibió de los medios de comunicación. Algunos padres y alumnos de mi academia me dijeron que habían visto el video, y hasta salió en varios medios, incluyendo ABC.

¿Cómo te sientes respecto a esta fama?

No me considero un influencer. Como dije antes, mi objetivo siempre ha sido crecer mi negocio y aportar valor a mis seguidores. Mi personalidad no es muy "influencer" y la verdad es que no busco la viralidad. Para mí, esto ha sido una sorpresa, pero no cambia mi enfoque.

¿Crees que este tipo de viralidad volverá a suceder en el futuro? @eme.online

Bueno, es cuestión de tiempo. Después de más de 1.400 videos en Instagram y más de seis años creando contenido, sabía que en algún momento un video podría explotar. No esperaba que fuera este, pero sí sabía que la persistencia es clave en las redes sociales. No se puede predecir la viralidad, pero creo que si sigues haciendo lo que te gusta y aportas valor, eventualmente algo llamará la atención.

¿Qué planes tienes ahora después de este éxito viral? @eme.online Oliver Gutridge

Seguir con mi enfoque de siempre: enseñar inglés de una manera divertida y útil. No pienso cambiar mi contenido por este video viral. Continuaré trabajando en mis clases y cursos online y seguiré creando contenido que aporte valor a mi comunidad.

Oliver Gutridge @eme.online se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la viralidad puede llegar de manera inesperada. A pesar de este golpe de fama, mantiene los pies en la tierra y se enfoca en lo que realmente importa para él: su negocio y su comunidad de seguidores.