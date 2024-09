Kapsch TrafficCom, nominado para el prestigioso Zero Project Award 2025

El proyecto de anotación de Kapsch TrafficCom AG, nominado para el prestigioso premio Zero Project Award 2025 La iniciativa (Zero Project), lanzada por la Fundación Essl en 2008, apoya los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. La nominación reconoce a la empresa por su trabajo para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD de la ONU). El proyecto de anotación de Kapsch TrafficCom ha sido seleccionado entre más de 500 proyectos de 90 países.

Anotación

La anotación es la adición de información y etiquetas a los datos y es uno de los requisitos fundamentales para la IA moderna - porque los sistemas «inteligentes» deben ser entrenados antes de que puedan trabajar de forma independiente.

El proyecto ofrece a jóvenes adultos en riesgo de exclusión, la oportunidad de entrar en el mercado laboral en el campo de la anotación y validación de datos, que es crucial para el desarrollo de la IA.

En el marco de esta iniciativa, Kapsch TrafficCom ha creado con éxito equipos de anotación en Europa y Sudamérica. Además, fundó una asociación independiente llamada Responsible Annotation con el objetivo de seguir apoyando a los jóvenes con discapacidad y promover este proyecto entre otras empresas.

Ceremonia de entrega de premios en diciembre

La candidatura ha sido revisada y confirmada por un jurado internacional de expertos en inclusión de personas con discapacidad. Tras el anuncio de las nominaciones al Premio Zero Project, cientos de profesionales votarán los proyectos nominados para determinar los ganadores de la edición del 2025, los cuales serán anunciados el 3 de diciembre de 2024, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para movilidad sostenible con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. Nuestras soluciones innovadoras en los ámbitos de aplicación del peaje, gestión del tráfico, gestión de la demanda y los servicios de movilidad contribuyen a un mundo saludable sin congestiones de tráfico.

Con nuestras soluciones integrales, cubrimos toda la cadena de valor de nuestros clientes, desde los componentes hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas.

Kapsch TrafficCom, con sede en Viena, tiene filiales y sucursales en más de 25 países y cotiza en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (símbolo: KTCG). Los cerca de 4,000 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 539 millones de euros en el año fiscal 2023/24.

Más información:kapsch.net o LinkedIn

