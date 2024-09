'En Clave de RE-D' música y monumentos, la mejor manera de disfrutar de la Red Medieval

En lo que va de primavera y verano, han tenido lugar conciertos enmarcados en este ciclo musical de la Red de Ciudades y Villas Medievales en Laguardia, Jerez de los Caballeros, Almazán, Marvão, Hondarribia y Estella, (7-14 de septiembre). Queda el último, el 2 de noviembre, en Sigüenza, Guadalajara, que se celebrará con motivo del IX Centenario de la Reconquista de la ciudad En Clave de RE-D ha llevado la música de este ciclo ya por seis de las siete localidades que pertenecen a la Red de Ciudades y Villas Medievales, con una serie de conciertos, consolidados, en los que monumentalidad y partituras forman un conjunto de gran atractivo.

El primero de todos ellos tenía lugar el pasado 31 de marzo, con el concierto de Pascua, de música tradicional, interpretada por la Agrupación Musical de Laguardia. La Banda de Música de Laguardia tiene una larga tradición musical. El Ayuntamiento, y sesenta y ocho vecinos, acordaron pagar dos reales mensuales durante un año para comprar instrumentos y todos los materiales necesarios para crear una banda. Se trata de la única banda de Álava que no ha dejado de tocar desde su origen y que cumple con cincuenta actuaciones anuales. Los esfuerzos de esta banda se centran en su escuela de música y en su banda joven. Es la única banda de Euskadi que sigue tocando todos los domingos música de baile desde el 19 de marzo hasta vendimia. Desde el año 2000, su director es Eduardo Moreno. Su concierto de Pascua, uno de los más emblemáticos de todo el año, que hubo de trasladarse de la Plaza Mayor al interior de la Iglesia de Santa María por la lluvia, ha sido el que este año formó parte de la iniciativa En Clave de RE-D.

La siguiente fecha en el calendario fue la de la V Velada Mustral, de Almazán, el 6 de julio, que este año ha protagonizado un concierto homenaje a la trova tradicional cubana de la mano de Ismael de la Torre, en la plaza Mayor de la villa adnamantina, a un paso de la terraza sobre el Duero y frente a la Iglesia de San Miguel. Formado en el prestigioso Conservatorio de La Habana, el cantautor cubano desciende de familia de músicos. En sus conciertos, fusiona la tradicional Trova Cubana con la Nueva Trova dando lugar a ritmos y sonidos vanguardistas.

Ese mismo día, la Coral de la Escuela Municipal de Música de Jerez de los Caballeros, en colaboración con el Ayuntamiento, organizó su IX concierto medieval, como preámbulo al Festival Templario y parte de sus actividades. Se realiza el sábado anterior al comienzo del Festival. Este año llegó a su IX Edición.

El concierto tuvo lugar en el enclave histórico del Claustro del Conventual San Agustín, donde se canta sin megafonía, aprovechando la propia acústica natural del lugar, y generando, con todo ello, una atmósfera única. El Conventual es decorado cada año de forma distinta para la ocasión por la Asociación del Belén de Santa Ángela. El público asistente viaja a la época medieval, y, al convocarse en un recinto de aforo reducido, se siente especialmente acogido.

Además de la Coral anfitriona, interviene un coro o coral invitada. Este año, ha sido invitado el coro portugués 'Canto Firme' de Tomar, ciudad que también ha sido sede de la Orden del Temple.

Todos los participantes fueron vestidos con trajes propios de la época medieval. Y, mientras los componentes de la coral jerezana utilizan trajes relacionados con las tres culturas que existieron en esa época en Jerez: la cristiana, la musulmana y la judía o bien de templarios, a la coral invitada se le daba libertad en la vestimenta, eso sí, siempre dentro de la época medieval. El coro invitado este año eligió las capas templarias que utilizan en su Fiesta Templaria en Tomar.

Toda esta variedad da un colorido especial a este Concierto Medieval que cada año se vive intensamente, tanto por los coralistas como por su directora, María Asunción Pérez Leyton. El concierto medieval de Jerez de los Caballeros no es solo coral. También cuenta con un destacado acompañamiento instrumental y con la participación de niños, tanto en el canto, como con unas trabajadas danzas medievales.

Además, el concierto tuvo un matiz solidario, puesto que se colaboró con la Asociación Extremeña de Enfermos y Familiares de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, ya que una de sus componentes padecía esa enfermedad.

En un entorno memorable, a finales de julio, en la cima de una remota montaña en el punto más alto de Portugal, al sur del Tajo, donde se encuentra una antigua ciudad amurallada, se celebró la X Edición del Festival Internacional de Música de Marvão.

Christoph Poppen, director de orquesta alemán de renombre internacional, tenía el sueño de crear un Festival de Música Clásica en Marvão. Este sueño se hizo realidad en julio de 2014. El programa de este año incluyó una selección de conciertos de música clásica que abarcan obras de compositores conocidos, interpretadas por orquestas, solistas y conjuntos internacionales.

El 30 de julio, en Baluarte de la Reina, tuvo lugar el Concierto de Verano de Hondarribia (Gipuzkoa), en el que participaron Eskifaia Txiki, Xatz Eskifaia y Eskifaia Abesbatza con un repertorio apropiado para el verano.

En primer lugar, comparecía Eskifaia Txiki, bajo la dirección de Aritz Enparan. A continuación actuaba el coro de voces blancas Xatz Eskifaia, bajo la dirección de Amaia Aldalur y con el percusionista Jaime Atristain como invitado. Cerraba la velada Eskifaia Abesbatza, dirigido por Gorka Aierbe y con Amaia Aldalur al piano y Jaime Atristain a la percusión.

La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) ha conmemorado en estos días sus 55 años de andadura con música, baile y poesía en una nueva edición que, bajo el título ‘Fiesta / Jaia’, se celebró entre los días 7 y 14 de septiembre.

La programación de la Semana incluyó, nuevamente, los programas SMADE Social, SMADE a pie de calle y #GeneraciónSMADE. Además, por primera vez, ha introducido el concepto de artista en residencia, con la participación del cuarteto vocal femenino EGERIA, especializado en música medieval.

La Semana comenzaba el 7 de septiembre con el tradicional repique de campanas en las iglesias de Estella-Lizarra, ejecutado por los campaneros de la Catedral de Pamplona, que marcaba el inicio de una semana repleta de música. El 8 de septiembre el taller de baile barroco con máscaras, dirigido por la compañía de danza histórica Armonía Danza, tenía lugar en la Escuela de Música.

Durante la semana, la iglesia de San Miguel acogió una serie de conciertos que resaltarán el virtuosismo de músicos reconocidos. La Orquesta Barroca de Sevilla inauguraba el ciclo de conciertos el 7 de septiembre con su proyecto "Vidas Paralelas", que explora las obras de Vivaldi y Bach. El 8 de septiembre, el grupo Laberintos Ingeniosos, liderado por Xavier Díaz-Latorre y Pedro Estevan, presentó una selección de composiciones del Siglo de Oro español.

El 9 de septiembre, por la tarde, el Convento de Santa Clara acogía la actuación del grupo Egeria, que ofrecerá un viaje inmersivo de ficción sonora, creando una experiencia única para los asistentes. El 10 de septiembre, también en el Convento de Santa Clara, la agrupación Scherzi Musicali presentó un concierto dedicado a explorar la obra y el legado de la familia del célebre maestro Giulio Caccini.

El 11 de septiembre, a las 22:00, en el Patio de la Escuela de Música Julián Romano, Apollo’s Cabinet ofrecía Musical ‘Wanderlust!’, un recorrido por la Europa barroca inspirado en los viajes de Charles Burney.

El 12 de septiembre la Coral de Cámara de Pamplona y la Orquesta Sinfónica de Navarra rendían homenaje a Händel con una interpretación de su repertorio sacro.

El 13 de septiembre, la soprano Emma Kirkby y el laudista Jakob Lindberg, protagonizaron la penúltima jornada con un concierto dedicado a John Dowland, laudista inglés de la época renacentista.

El festival culminó el 14 de septiembre con una actuación interactiva de Armonía Danza & Ministriles de la Reyna en el convento de Santo Domingo, donde el público podrá participar con máscaras y trajes de época.

La SMADE cuenta con la iniciativa Generación SMADE para promocionar el talento emergente europeo dentro de la Semana de Música Antigua de Estella-Lizarra.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra participa en esta iniciativa financiando las ayudas artísticas a los grupos (6.000€). De las once candidaturas que se presentaron este año, fueron premiadas tres. El premio #RevelaciónSMADE, dotado con 3.000 euros, fue para Les Troveurs. El premio #PromesaSMADE -2.000 euros- fue para Intesa. Por último, el #TalentoSMADE, dotado con 1.000 euros se lo llevó The gardeners.

El último concierto, en otoño, en Sigüenza Finalmente, el 2 de noviembre, en Sigüenza (Guadalajara), tendrá lugar el Concierto de Sal 150, en el Teatro Auditorio de El Pósito, con música rock celta.