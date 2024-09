Víctor Aroca, 'El camino aporta la felicidad, no el destino'

Se entrevista a Víctor Aroca, creador y fundador del multiverso Phoenix Secret, que en estos momentos ha lanzado una campaña para suscripciones a un casting multidisciplinar, a través de su website oficial phoenix-secret.com





Víctor, dinos ¿Qué es realmente Phoenix Secret?





Phoenix Secret es un Software para la reprogramación de la psique humana a través del arte donde vas a entender realmente el juego al que venimos y ser una persona de éxito. Es una forma de comprender la verdadera espiritualidad y recibir información certera, desmitificando cualquier falsa o errónea programación que el sistema ha hecho creer como verdad.





Cuando se habla del término espiritualidad, ¿Crees que hay confusión al respecto?





Sí, totalmente, la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con religiones, dogmas, sectas de ningún tipo. Ser espiritual es conocer las leyes universales, refutadas por la ciencia y no ignorarlas. Una persona que puedas decir que es buena persona, si le va mal, es porque ignora las reglas del juego. Es así de simple.





Entonces según entiendo, ¿Phoenix Secret, explica de un modo llano y accesible como son estas reglas?





Sí, creo que hay muchas personas que hablan de esta espiritualidad en los medios, lo que sucede es que su formato no es disruptivo y el nuestro si, además de a escala global. Digamos que sí ignoras que eres causa del efecto externo y no te haces responsable siempre buscarás culpables y esto te llevará a un estado de víctima. Somos responsables de nuestra realidad, nos guste o no. Si queremos que lo de afuera cambie, primero hemos de cambiar nosotros.





¿Podrías ser específico y poner un ejemplo?





Por supuesto, veamos, es bastante común que una persona busque a su ideal de pareja, mi pregunta sería ¿Eres tú ese ideal? No podemos pedirle al universo algo que no estamos dispuestos a dar. Si quieres la excelencia en cualquier área, primero tú has de serlo, ósea eres la causa y lo que viene desde fuera son bellos reflejos de ti. Lo que sucede es que muchas personas no están dispuestas a pagar el precio de atraer lo mejor a sus vidas. Vivimos en una era donde todo se quiere rápido y ya, el verdadero éxito se construye de forma lenta y con unas buenas raíces. Pagar el precio implica también, salir de todas tus zonas de confort, hacer lo que otros no hacen, en mi caso personal, Phoenix Secret me hizo salir de todas, absolutamente todas, mis zonas de confort, quien no está dispuesto a hacer lo necesario para subir a lo más alto, se quedará en una mera ilusión y quimera.





Hablando de pagar el precio y de un largo camino, ¿Cómo es posible permanecer durante casi dieciocho años para llegar al hoy?





Creo que lo más importante es ser, para luego hacer y posteriormente tener. Lo que yo hago es vocacional y aunque todo surgió de una idea a solas y sin nada, Phoenix Secret es la representación de esa frase que dice: - El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en la otra parte del mundo -





Lo primero de todo es tener un objetivo claro, desglosarlo, ir cumpliendo objetivo y sobre todo disfrutar todo el proceso. -El camino aporta la felicidad, no el destino-





Cuando hablamos de tiempos tan largos, muchos se fueron, otros permanecieron e incluso habría dudas o momentos de decir lo dejo ¿Ha sido así?





Literalmente, no obstante creo que quién vino y se fue, cumplió el pacto de lo que se acordó. Los que han permanecido, jamás tuvieron dudas, son personas raíz. Y sobre tener dudas... La última fue en el año 2017, desde entonces nunca más y es que el 2018 fue un antes y un después. Sobre todo soy muy intuitivo y escucho mucho mi voz interior y es la que hay que escuchar en momentos de adversidad y noches muy oscuras.





Lanzáis un casting multidisciplinar ¿Qué requisitos hay que tener para participar?





Nosotros nos fijamos mucho en los principios y valores de la persona más allá de su curriculum que por supuesto ha de estar a un nivel de excelencia. El punto es que tenemos un base espiritual y tanto tu esencia como profesionalidad han de estar en equilibrio, si solo tienes una de las dos partes, no hay selección para la siguiente fase del casting.





Además del casting, ¿Estáis trabajando en algunas producciones o material creativo?





Si, en estos momentos como cantante estoy elaborando tres singles, Alone in the Dark, Who I am y Breaking the Silence, son tres temas que verán la luz próximamente.





A diferencia de otras producciones musicales mis letras son mantras. Ósea que lo que cantas crea tu realidad, en este caso positiva. Alone in the dark nos habla de cómo somos poderosos gracias a vernos solos en la oscuridad, ahí vemos nuestra luz y es que siento que en verdad todo lo que conocemos de nuestra luz nos lo enseña nuestra oscuridad. Es un buen hábito dejar de juzgar y condenar a la oscuridad, simplemente conocerla mejor y amarla. Esto hace que se transforme.





¿Además de tu rol como cantante, estáis haciendo algo más? Acerca de lo que comentas sobre la oscuridad, ¿No crees que a la gente le cuesta abrazar esa parte de sí mismo?





Sí, en estos momentos estoy escribiendo - El despertar del Fénix - el primer volumen de once en total. Ahí se explica teóricamente y como poner en práctica cada ley universal. Además, hay una parte novelística donde los personajes de la serie empiezan a aparecer de un modo coloquial y de una manera llana hacer entender el juego y sus reglas. Al respecto de tu segunda pregunta. Es posible que a algunas personas les cueste abrazar su oscuridad o amarla, pero es la única forma de evolucionar. Amar lo que te ama, es fácil. Amar lo que no te ama implica un salto evolutivo y cuántico. Lo que está claro es que si siempre haces lo mismo, tendrás los mismos resultados. Nadie hará por ti lo que tú has de hacer y cuando tomas consciencia de ello, todo se transforma.





¿Cuál crees que el secreto de tu éxito?





Antes de responder de forma directa vamos a explicar que es el éxito. Hay muchas definiciones y yo tengo la mía propia. Éxito es disfrutar del estilo de vida que uno desea. De manera que no tiene nada que ver con el reconocimiento mediático. Para mí la clave es SER, HACER, TENER, muchos hacen mil cosas para tener, pero no les funciona esa fórmula porque por encima no son, no es vocacional y al no serlo, no hay una motivación real. Para mí, el universo ha superado todas mis expectativas, literalmente. El Dream Team, la calidad humana, los principios y valores que compartimos, el día a día, ir a una. Es el sueño hecho realidad, ahora entramos en otra fase muy divertida, creativa, con unas bases y cimientos muy sólidos. El éxito para mí es concretar una web como la que tenemos que han sido dos años los necesarios, dentro de este tiempo, celebrar cada avance y objetivo, éxito es el lanzamiento de la marca y el casting, simultáneamente es también trabajar en la sombra y tener paciencia, si apresuras tiempos no habrá ni éxito duradero ni fluidez a lo largo del tiempo. Ante todo yo baso mi éxito en la ley de armonía.





¿Qué es la ley de armonía?, explícanos por favor.





Lo que digo, hago, pienso y vibro están en coherencia, no existe conflicto, entonces, manifiesto todo lo que deseo. Ahora, tu mente puede contemplar unos tiempos muy distintos de los que son necesarios para tu excelencia y a los hechos me remito. En esa ley de armonía apliquemos aspectos no negociables. Paciencia, perseverancia, enfoque, constancia, gratitud y actitud mental positiva siempre. Tienes dos opciones, trabajar con ese enfoque y marcar la diferencia o ser uno más. La espiritualidad es un estilo de vida donde uno adquiere buenos hábitos constantes, no existen fórmulas mágicas.





Para finalizar, ¿algo que desees decir a nuestros lectores?





Valorad todo, la gratitud es un poder inconmensurable, agradecer incluso lo negativo nos libera de esas programaciones que se manifiestan. Evitar en la medida de lo posible la crítica y haced de vosotros vuestra máxima prioridad porque si tú no te amas, no te respetas y no confías en ti profundamente, nada de lo que venga de fuera te gustará.





Cuando tú te pones el primero de tu lista, de forma sabía e inteligente, toda tu realidad superará tus expectativas, porque todo viaje realmente es de dentro hacia fuera, si deseas ver cambios, primero tú has de convertirte en tu mejor versión y ello conlleva tiempo, días muy luminosos y noches muy oscuras, altos y bajos, el precio es elevado, pero cuando empiezas a ver cambios que corresponden a tu cambio interior, vives el sueño hecho realidad y sabes principalmente que al final, todo depende de ti.