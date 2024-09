​Cate Blanchett: sobre ‘Rumours’ y ‘Disclaimers’

Sobre ‘Rumours’ y ‘Disclaimers’. El redactor de Blanchett hace una breve introducción sobre la actriz, alabando su trabajo y mencionando que sea una de las mejores actrices de su generación. Antes, Cate llegaba al hotel María Cristina y se daba un baño de masas, saludando a los fans y posando para los fotógrafos. Unos siete minutos en los que dejaba verse luciendo un sencillo traje chaqueta que repetía en la rueda de prensa, melena suelta y gafas de sol, sonriente y agradecida a los asistentes.









Cate es educada y comedida. Yo la calificaría de “maneras suaves” con esa capacidad versátil de convertirse en otra cosa. Recuerdo ahora su personaje en Blue Jasmine y veo precisamente la gran diferencia interpretativa que se comenta en sus declaraciones.









Qué le mueve a aceptar un proyecto y además tan distintos.

Funciono por instinto, como si fuera gasolina. Es lo que sucede en ese momento determinado, cuando te dan la oportunidad de trabajar con Cuaron o Gay Maiden es todo un honor. Los dos fueron un ejercicio en forma además de físico; es increíble como estos directores, empezaron siendo pequeñitos y han crecido, hacen grande el cine , a nivel visual, tiene sentido rítmico, no desde el sentido narrativo. Cómo mantienes esas ideas claras y las introduces en los hogares de las personas.





Con Maider, literalmente está desmontando el cine y montándolo de nuevo. Quizás fue esa diferencia la que me interesó para involucrarme con ellos, en sus dos formas.





“Im so nervious to be here”





Un reportero de Italia le pregunta sobre su papel en Talented Mr Ripley. Comenta que hace dos semanas recibió el Critics Choice Awards y hace alusión a la propia Blanchet respecto a la carrera por conseguir un premio, que precisamente abordan el talento de una actriz. Cómo relacionas tu premio con aquella película.

Me encantó trabajar en aquella película que ahora no se podría contar de esa misma manera. Me asombra la ambición que han tenido personas de mi entorno, quizás mi propia ambición ha sido más “mitacondría” con tentáculos en muchas direcciones. Pero los premios son algo maravilloso sobre todo los que recibes de los críticos o de otra cultura que te agradece algo diferente a lo que haces y estar entre Javier Bardem y Almodovar, para mi es muy significativo.





Siempre me sorprende y agradezco cuando recibo un premio, es una forma de reconocer tu trabajo. Empecé en el teatro y sigue siendo mi gran conexión, es donde estás más conectado con el público.

Las plataformas digitales y los servicios de streaming no te dan cifras de personas que han visto tu película, son empresas financieras, no te recompensan la labor que has hecho.





¿Cuál ha sido el trabajo que más le ha gustado y qué director le ha generado mayor impacto?

No puedo responder a esa pregunta. De manera inconsciente, el papel que has aceptado es un antídoto de lo que has hecho antes. Cuando trabajas con Terrence Malick, es una oportunidad.; cuando trabajas, el equipo técnico, maquillaje, vestuario, director, el resto de actores… es como que valoran que hay algo en ti que ni siquiera tú misma valoras.





Lo más grande que me ha sucedido es trabajar con Todd Field en TAR, me metí en una montaña rusa que yo misma no sabía cómo salir pero luego supe darle la vuelta, y convertir ese temor en emoción.





En geopolítica podríamos cambiar.





He tenido la suerte de trabajar con tantos directores que es maravilloso.





María Guerra Merino, de La script le pregunta sobre su relación con Almodóvar y el proyecto que tenían entre manos si será posible que se materialice en algún momento.

Siempre estoy hablando con Pedro. Estuvimos en Venecia y hablamos. Es maravilloso. Es un hombre de mucho estilo y sabe lo que puede hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Esperemos que algún día tengamos esa oportunidad. Pero una actriz sabe donde tiene que ir y hay que respetar el trabajo de cada uno.





¿Volviendo a TAR, cómo fue crear el personaje de Lidia?

A veces la cámara capta cosas, esencia del personaje que los propios personajes no ven. Pillamos el covid durante el rodaje de la película y fue más difícil. Tuvimos que lidiar con ello. Tiene que ver con el proceso creativo e introspectivo del personaje.





De todos sus papeles, con cuál se lo ha pasado mejor y cuál ha sido con el que lo ha pasado peor.

He estado leyendo a Clarice Linspector, la novelista, que dice que los papeles necesitan mucha preparación.





Estoy a punto de volver al teatro, a subirme a un escenario. Me encantó trabajar con Liv Ulman y revisitar un eco del personaje de Blue Jasmine y vivir con las circunstancias de un personaje en una historia determinada. Fue una traslación interesante de un director que no está interesado en el teatro como mueve esa idea a la pantalla y al personaje.





Garazi, de Teledonosti. Sobre la implicación de la actriz en la comunidad LGTBI+ con su personaje de Carol, le pregunta cómo se sintió al interpretarlo y si le gustaría volver a hacer algo parecido.

Hay mucho más que hacer en pantalla sobre la comunidad LTGBI+. Cuando Carol me llegó, no había dinero y fue difícil realizarla. Se tardó diez años en hacerla, y no teníamos financiación, nadie quería producirla, nadie quería distribuirla. Hay tanta diversidad, tantos géneros sexuales que esa película significó mucho para la representación LGTBI, en un momento de vacío, fue una revolución. Es triste pero hay que pensar en la gran diversidad cultural. Queda mucho por hacer y es otra de mis experiencias favoritas.





Sobre su reencuentro con el director de Coffee and Cigarretes (Jim Jarnush, 2003)

Si, ha sido fantástico, en cuanto a cine independiente , es tan difícil rodar una película, financiar este tipo de películas, hay un público muy escaso que quiera verla, cuales son los distintos contratos que tienes que firmar para blindar la película.





Ahí es donde los cines y festivales tienen que fomentar estas películas, tienen que comercializarlas. No es malo desde el punto de vista creativo pero es un gran desafío cuando se presentan estos inconvenientes.









Reportera de Movistar +

Rumours es una película extraña, sarcástica, ¿De dónde ha salido ese acento alemán perfecto?

Había visto otras películas alemanas. Fueron contratados para hacer una película en el festival de San Francisco, revivieron Vértigo y nadie más podía hacer esto, con esa irreverencia, esa genialidad. Era muy interesante juntarnos y rodar sobre una crisis del G7 pero no tienen el lenguaje necesario, era como hablar en el lenguaje de Scobby Doo.





Sobre la asociación de actores y la falta de oportunidades para todos.

Hay grandísimos actores que trabajaron hace años y luego no les vuelves a ver trabajar o de repente alguien les recupera y te sorprende verles de nuevo. Cuando yo salí de la escuela de interpretación, me pidieron que leyera un texto en una audición para personas que estaban haciendo una prueba. Nadie sabía qué hacer conmigo, ni yo misma. Yo pasaba horas leyendo textos como un objeto para personas que hacían pruebas. Y te das cuenta de que muchas de esas decisiones se toman antes de que entres. A las mujeres se les hablaba de una cierta manera que ahora espero que no se haga y muchos actores decían no estar seguros de querer trabajar ese personaje o muchos directores no estaban seguros de querer trabajar con ese actor o actriz , no eres capaz de descubrir si quieres ese guión y tenías que descubrir cuánto te importa o quieres ese trabajo.





No todos los trabajos merecen ser hechos porque no son interesantes, puedes conseguir oportunidades donde otros no los perciben. Lo tomas o lo dejas, así de sencillo.





Sobre el cambio climático, qué tan importante consideras el papel de las personas en ello.

Somos muy lentos para que el trabajo se haga de manera más sostenible, incluso habiendo tenido una compañía de teatro muy fuerte, convertir en algo sostenible, hay una oportunidad creativa de hacerlo de otra manera. Son muchos parámetros los que participan en el trabajo para que todo sea ecológico y forme parte de la producción, no solo cuando estás rodando. Se tarda mucho en organizarlo porque las infraestructuras no están preparadas ni organizadas. Hacer algo que sea bueno para el planeta siendo las emisiones muy bajas en un espacio donde hace falta mucha luz.





“No more questions”, en cuanto hablas de estas cosas, al público no le interesa” comenta entre risas.

Sobre el vestido con la bandera de Palestina en Cannes.

(Hay un momento de parón al reconectar con la cámara de traducción)

Hay muchos conflictos y abusos de derechos humanos que ni siquiera podemos verlos ni tocar, el derecho de manifestarse es parte de la democracia, escucharnos y ver todos los puntos de vista, pero ninguna de estas cosas se van a poder resolver a corto plazo por una alfombra roja o por una declaración.