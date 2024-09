Félix Gómez Cuenca publica ‘To Get There. Apuntes para managers del S. XXI’

CÍRCULO ROJO.- ‘To Get There. Apuntes para managers del S. XXI’ es un manual con teorías, metodologías y herramientas para ayudar a gestionar personas y organizaciones del siglo XXI. Como bien destaca Félix Gómez Cuenca, autor de la obra, el libro destaca por tres aspectos fundamentales: “un concepto de gestión y ejercicio del liderazgo con una estructura novedosa e interesante. Un enfoque orientado a la sostenibilidad, en su sentido más amplio. Además de una recopilación de teorías y modelos de gestión que permiten al lector tener una perspectiva global. Así como una invitación a la reflexión sobre le rol de las personas dentro de la organización”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “enfoques, metodologías, técnicas y herramientas que en la literatura sobre gestión se han asociado de forma más o menos recurrente con el éxito organizacional”.

“Un contenido muy interesante representado por enfoques y conceptos desarrollados por el propio autor que, construidos muchas veces sobre la base de propuestas anteriores, persiguen introducir aportaciones adicionales que contribuyan al éxito organizacional en el entorno de los vectores (valores) anteriormente relacionados, como marco del modelo toGetthere: es decir valores de competitividad, sostenibilidad y foco en las personas. El texto contiene también diversos elementos de dinamización de la lectura y provocación del pensamiento divergente, mediante la introducción de contenidos relacionados con la materia o ilustrativos de la misma, pero traídos desde disciplinas más o menos distantes”, añade él mismo.

SINOPSIS

Las empresas y, en general, las organizaciones de diferente naturaleza, son la forma sistémica en que se estructuran las relaciones y las interacciones de las personas para el logro de objetivos comunes y, desde este logro, para la mejora continua de la sociedad, el planeta y también del bienestar de las personas en todas sus facetas.

La forma en la que se gestionan las organizaciones y el resultado de dicha gestión es, por lo tanto, un instrumento invalorable para que estas pongan el foco en las personas, en el medioambiente y en la sociedad.

to Get there es, en primer lugar, una recopilación de literatura sobre gestión que persigue proporcionar al lector una visión holística de la gestión de organizaciones, aumentando el zoom en los aspectos que se consideran más relevantes, de forma que el lector tenga, con la sola lectura del libro, una visión global de la disciplina de gestión, y un inventario relativamente extenso de enfoques, teorías, metodologías y herramientas desarrolladas a lo largo de la última década en el ámbito de la mencionada disciplina.

Adicionalmente, el libro presenta enfoques con componentes originales desarrollados por el propio autor y modelos de gestión o herramientas, también desarrollados por el autor a partir de literatura y mejores prácticas existentes, pero también a partir de sus más de 35 años de experiencia en la gestión de personas, grupos humanos y sistemas organizacionales.

Con todo el material anterior, el autor propone el modelo de gestión que articula bajo la marca to Get there, construido sobre dos palancas de gestión, como son la necesidad de decidir (como forma de diseñar la propia visión de futuro) y el enfoque a la acción (como forma de materializar la visión diseñada y deseada).

A partir de las dos palancas de gestión, se propone un modelo articulado sobre 12 vectores de gestión que el autor defiende como compromisos del gestor con las personas y con la sociedad, y que se estructuran en un modelo coherente que persigue cuatro objetivos: la construcción del futuro, la generación de valor, la entrega de eficiencia y el desarrollo de las personas.

El conjunto de herramientas, metodologías y enfoques de gestión articulados de forma coherente en el modelo to Get there, proporcionan al lector un enfoque sólido con el que abordar la gestión de las organizaciones desde una visión holística, pero capaz de descender a las necesidades de la gestión diaria. Y todo ello, con el objetivo de construir organizaciones centradas en las personas, y por lo tanto, preocupadas por su satisfacción y objetivos individuales, a la vez que enfocadas también al respeto medioambiental y al desarrollo y crecimiento de la sociedad y su bienestar.

AUTOR

Félix Gómez Cuenca (Jaén, 1963). Desde su formación eminentemente técnica (licenciado en Ciencias Químicas y doctor), ha considerado siempre el conocimiento y su adecuada gestión como palancas de transformación de las personas, las organizaciones y la sociedad. Sin perder los principios del pensamiento científico, ha ido incorporando, desarrollando, poniendo en práctica y divulgando durante años, diferentes materias relacionadas con la gestión de personas y organizaciones. Tras analizar una serie extensa de metodologías y teorías de gestión, y cotejarlas con los contenidos que había manejado, desarrollado y divulgado hasta la fecha, decidió compilarlos todos bajo la arquitectura de un modelo propio de gestión de organizaciones que propone como una parte de la respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y la sociedad del siglo XXI, modelo de gestión que es el objeto de la presente publicación.