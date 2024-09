BJABOGADO analiza las causas del incremento de los divorcios y las separaciones después de las vacaciones

Septiembre no solo marca el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina, sino que representa una etapa de cambios para muchas familias y parejas. Según las estadísticas oficiales, este es el mes en el que más separaciones y divorcios se producen en España. Ante este tipo de circunstancias, resulta fundamental contar con un asesoramiento legal que permita afrontar la complejidad de los trámites y aliviar la carga emocional que conllevan. En este sentido, BJABOGADO es un despacho jurídico especializado en derecho familiar, el cual cuenta con un equipo de abogados expertos en Sevilla para el abordaje de divorcios o separaciones.

El aumento de las separaciones en septiembre De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mes de septiembre es la época del año en la que más trámites de divorcio se inician en España. Esta situación está relacionada con distintos factores. En primer lugar, la convivencia durante las vacaciones puede desgastar las relaciones que atraviesan momentos difíciles.

Por otra parte, los despachos legales están cerrados en agosto, por lo que las parejas esperan al siguiente mes para comenzar los procedimientos relacionados con la separación. En este escenario, los abogados expertos en Sevilla de BJABOGADO se encargan de asesorar a sus clientes, proporcionando soluciones justas y equitativas para los involucrados.

Abogados expertos en separaciones y divorcios en Sevilla BJABOGADO ofrece un acompañamiento legal especializado en materia de derecho de familia. En este marco, el bufete dispone de abogados expertos en Sevilla, quienes se ocupan de abordar divorcios o separaciones, ya sea de mutuo acuerdo o de forma contenciosa. Además, pueden gestionar este tipo de trámites ante notario.

Del mismo modo, estos profesionales actúan en casos de parejas con hijos que no se han casado y deciden no seguir juntas. De esta manera, el despacho se encarga de establecer la pensión de alimentos y el régimen de visitas, entre otros asuntos vinculados con la relación paterno-filial.

En definitiva, BJABOGADO busca ayudar a sus clientes a resolver sus problemas de índole familiar de forma rápida y de la manera menos traumática posible.