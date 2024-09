Gestión y medición precisa de datos ESG, con la plataforma de Dcycle

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los temas de mayor relevancia en el sector empresarial. De hecho, todas las industrias han cambiado su modo de operar en los últimos años para reducir su impacto ambiental, respondiendo a las demandas de clientes y consumidores.

Con respecto a esto, las grandes empresas reconocen la importancia de implementar políticas sostenibles, tanto para mejorar su posición competitiva como para cumplir con las normativas que les afectan directamente. En este sentido, la gestión efectiva de datos ESG para grandes empresas juega un papel fundamental. Para afrontar este reto empresarial, Dcycle ofrece soluciones tecnológicas avanzadas que permiten gestionar la sostenibilidad de forma efectiva y sencilla.

Una plataforma para la gestión de datos ESG en las grandes empresas Aunque hay empresas que llevan años trabajando para ser más sostenibles y formar parte de esta gran revolución, no siempre han contado con herramientas inteligentes para cumplir con sus metas. Si bien es cierto que cada organización debe estar al día con sus objetivos sostenibles, son las grandes compañías las que tienen mayor responsabilidad, dado la complejidad de su cadena de valor y el impacto que pueden tener. Además, existe una obligación: cumplir con los requisitos legislativos vigentes.

En este contexto, Dcycle cuenta con una plataforma integral que facilita la gestión y medición de los datos ESG en las empresas. Para ello, esta firma dispone de un software único en el mercado que ofrece las herramientas necesarias para solucionar todos los casos de usos ambientales prioritarios que tienen las grandes organizaciones.

De esta manera, en una única plataforma es posible tener una visión consolidada de todas las métricas ESG. Usando las últimas tecnologías de IA, Dcycle facilita la consolidación de datos ambientales, realiza mediciones automatizadas y proporciona recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legislativas. A su vez, toda esta información puede ser utilizada para diferentes fines, como, por ejemplo, su inclusión en los reportes no financieros o para cumplir con las exigencias de los clientes.

Medición de todos los alcances con Dcycle En España, la medición de la huella de carbono y el impacto medioambiental empresarial se categoriza en alcances 1, 2 y 3. El primero comprende a las emisiones directas, el segundo a las asociadas al consumo de energía y el tercero a las indirectas generadas por actividades que la empresa no controla directamente. Gracias a Dcycle, es posible lograr la medición de todos los alcances, incluso del alcance 3 (el más difícil de medir), por medio de tecnología de avanzada.

Con sus procesos de automatización, análisis eficiente y la eliminación de errores humanos, Dcycle facilita la gestión de datos ESG para grandes empresas y permite entender el impacto ambiental de una forma clara y sencilla. Por último, las organizaciones interesadas pueden programar una demostración con los expertos de esta compañía para observar directamente los beneficios de una plataforma innovadora, fácil de usar, confiable y segura.