PVH y GPG Australia colaboran en los proyectos solares de 360 MW de Glenellen y Bundaberg

En un importante paso adelante para las energías renovables en Australia, PVHardware (PVH), fabricante líder de seguidores solares, ha anunciado una colaboración fundamental con Global Power Generation Australia (GPG Australia) Esta asociación permitirá generar 360 MW de electricidad a través de las huertas solares de Glenellen y Bundaberg. Monford Group, a respected construction firm, will serve as the main contractor for these landmark projects.

Esta colaboración representa un hito importante para PVHardware, marcando la última incorporación a su creciente cartera en Australia. Desde su entrada en el mercado australiano en 2018, PVH ha suministrado seguidores para más de 2,6 GW de proyectos solares, y estos nuevos contratos consolidan aún más su presencia e influencia en la región. A medida que PVH continúa construyendo su red de socios EPC (Ingeniería, Adquisición y Construcción), la compañía está preparada para un mayor crecimiento en el sector australiano de energía renovable en rápida expansión.

Se espera que la huerta solar de Glenellen, situada en Nueva Gales del Sur, esté plenamente operativa en el cuarto trimestre de 2025, con una capacidad de 260 MW. Este ambicioso proyecto contará con más de 370.000 módulos solares, capaces de generar energía renovable suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. Glenellen será la primera granja Agrisolar de GPG en todo el mundo. Este innovador planteamiento integra la producción de energía solar con las actividades agrícolas, minimizando así la pérdida de valiosos terrenos agrícolas que suele asociarse a los proyectos solares a gran escala.

En Queensland, está previsto que el parque solar de Bundaberg empiece a funcionar en el tercer trimestre de 2025, con una capacidad instalada de unos 100 MW. En este proyecto se instalarán más de 168.000 módulos solares, que producirán unos 200 GWh anuales, suficientes para abastecer a unos 36.000 hogares. Además, se espera que el proyecto de Bundaberg evite la emisión de 170.000 toneladas equivalentes de CO2 al año, contribuyendo significativamente a los objetivos de reducción de emisiones de carbono de Australia.

PVH suministrará su avanzada tecnología de seguimiento solar a ambos proyectos, adaptando sus soluciones a las necesidades específicas de cada emplazamiento. La huerta solar de Glenellen utilizará 260 MW de la tecnología de seguimiento más avanzada de PVH, mientras que la de Bundaberg estará equipada con 100 MW de una solución a medida. Este enfoque específico para cada emplazamiento subraya el compromiso de PVH de ofrecer soluciones optimizadas que aborden los retos únicos de cada proyecto solar.

Más allá de los logros técnicos, se espera que estos proyectos aporten importantes beneficios a las comunidades locales de Nueva Gales del Sur y Queensland. Ambos parques solares crearán numerosos puestos de trabajo durante las fases de construcción y explotación, al tiempo que contribuirán a la economía local. Los 360 MW combinados de capacidad de generación de energía de estos proyectos no sólo mejorarán la infraestructura de energías renovables de la región, sino que también desempeñarán un papel crucial en la transición energética más amplia de Australia.

Trevor De Vries, recién nombrado Vicepresidente de Ventas de PVH en Australia, destacó la importancia de estos proyectos para consolidar la posición de PVH en el mercado australiano. "Estoy encantado de hacer este como mi primer anuncio con PVH. Sin duda marca un hito importante para nuestro progreso e independencia en el mercado australiano. Estamos especialmente satisfechos de trabajar junto a GPG Australia y Monford Group para dar vida a estos proyectos", declaró. De Vries, que cuenta con una larga trayectoria en renovables e infraestructuras, expresó su entusiasmo por contribuir a la transición energética de Australia. Señaló que las repercusiones positivas de los proyectos -tanto en términos de creación de empleo como de generación de energía- ponen de relieve el valor de la estrategia de fabricación global de PVH. Con instalaciones en tres continentes, PVH está en una posición única para adaptar su tecnología a los diversos requisitos de los proyectos solares de todo el mundo, incluidos los de Glenellen y Bundaberg.