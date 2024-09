Mercedes Sierra Toral nombrada nueva presidenta de la Fundación United Way España

United Way España, fundación sin ánimo de lucro, actúa localmente para mejorar la vida de las personas en situación vulnerable, centrando sus esfuerzos en los ejes de salud, educación y empleabilidad, uniendo a empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía Mercedes Sierra Toral, anteriormente Chief Executive Officer (CEO) de SENER en Estados Unidos, ha sido elegida nueva presidenta de United Way España por el Patronato de la fundación para los próximos cinco años. Sucede en el cargo a Nabil Daoud, quien ha liderado la organización desde 2022 y ha sido una figura clave en su desarrollo y expansión durante sus 6 años de servicio.

Mercedes Sierra Toral es Ingeniera de Caminos y ha desarrollado una destacada carrera en el ámbito público y privado, principalmente en la empresa de Ingeniería SENER, donde ha ocupado diversos puestos de responsabilidad. Además, su experiencia se extiende al sector aeroespacial, habiendo trabajado tanto en SENER como en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que actualmente depende del Ministerio de Ciencia e Innovación.

A lo largo de su carrera, Mercedes ha sido miembro de varios consejos y comités asesores, como el Comité de Vuelos Tripulados de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Departamento de Energía (DOE) en Estados Unidos. Es también licenciada en Historia del Arte y tiene un MBA por el IESE.

Mercedes Sierra Toral ha expresado su entusiasmo por asumir este nuevo reto: "Durante mi etapa en los Estados Unidos he podido ver cómo la idea de devolver a la sociedad una parte de lo recibido está profundamente enraizada en la cultura local. Creo que United Way, con más de 130 años de experiencia uniendo empresas y organizaciones del tercer sector alrededor del mundo, va a convertirse en un actor fundamental a la hora de mitigar las necesidades de la sociedad española y especialmente de los jóvenes en riesgo de exclusión social. Estoy muy ilusionada al poder formar parte de este proyecto que cuenta ya con excelentes profesionales y 7 años de historia".

Por su parte, Marina Fuentes, directora general de United Way en España, ha destacado la importancia del compromiso y la experiencia de la Sra. Sierra Toral: "Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa bajo la presidencia de Mercedes. Su perspectiva renovada y los objetivos establecidos impulsarán el crecimiento de nuestra fundación en los próximos cinco años, mejorando tanto nuestro impacto como nuestra eficacia".