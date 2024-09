Proceso de transición hacia la eficiencia energética en los hogares

Hoy en día, la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles es una necesidad y exigencia a nivel mundial. En ese sentido, la energía inteligente hace referencia a la gestión eficiente de la misma mediante el aprovechamiento de la tecnología, con soluciones que tienen como objetivo mejorar la comodidad del hogar, a la vez que aumenta la eficiencia energética.

Multienergía Verde es una comercializadora de luz con 10 años de sólida trayectoria proporcionando suministros eléctricos en toda España, con la finalidad de lograr el máximo ahorro de sus clientes facilitándoles al máximo la gestión energética.

Clave para gestionar el consumo y coste energético Conocer el consumo energético en el hogar es un factor esencial para lograr mantener bajo el coste de energía y, a su vez, mejorar la eficiencia energética. Es por esta razón que actualmente gran parte de los dispositivos para el hogar inteligente son contadores de electricidad, lo que permite hacer un seguimiento del consumo eléctrico de la vivienda. Gracias a ello, se pueden identificar aquellas áreas de mayor consumo energético y así tomar decisiones informadas relacionadas con el uso de energía y así aplicar las medidas de ahorro energético necesarias.

Por otra parte, una de las ventajas de las casas inteligentes es que son adaptables a los horarios de la persona y pueden automatizarse en función a ello, facilitando no solo la vida al residente, sino también haciendo posible la optimización de la eficiencia energética de las casas inteligentes. En ese sentido, el poder controlar de manera remota los dispositivos y sistemas del hogar inteligente permite supervisar y optimizar el uso de la energía.

¿Cómo lograr la eficiencia energética en el hogar? El primer paso, y el más fácil, para alcanzar la eficiencia energética en los hogares es la transición hacia la iluminación LED, ya que esta tecnología reduce considerablemente el consumo energético, tienen una vida útil más larga y menor desperdicio de calor. Los electrodomésticos inteligentes, por su parte, están marcando la pauta de la eficiencia energética, permitiendo un uso de energía más consciente gracias a su capacidad de programarlos y controlarlos desde cualquier dispositivo móvil inteligente.

El aislamiento del hogar también ayuda a disminuir el consumo energético y lograr una menor huella de carbono, debido a que no solo mantiene mejor el calor en invierno y la frescura en el verano, sino que reduce el uso de sistemas de calefacción y refrigeración.

Si bien la tecnología y la infraestructura de la vivienda son grandes aliados cuando se trata de la eficiencia energética, la conciencia del consumidor es igual de crucial. Desde apagar las luces o desconectar los dispositivos eléctricos cuando no se necesiten, hasta reciclar en el hogar y apostar por electrodomésticos con calificaciones energéticas, estas acciones pueden parecer pequeñas, pero al sumarse, hacen una gran diferencia a largo plazo.

Cada caso es diferente, por ello es necesario realizar un estudio personalizado del gasto energético del hogar, para así poder tomar decisiones más inteligentes y efectivas.