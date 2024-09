Cambium Networks celebra su primer IBERIA ONE NETWORK EVENT

Una convocatoria que será el punto de partida de un programa que contempla numerosas iniciativas orientadas a reforzar e impulsar el liderazgo de Cambium Networks en la región de Iberia y EMEA El próximo 26 de septiembre, en el Ateneo Mercantil de Valencia, Cambium Networks Iberia celebrará su primer IBERIA ONE NETWORK EVENT. Esta convocatoria será el punto de partida de un programa que contempla numerosas iniciativas orientadas a reforzar e impulsar el liderazgo de Cambium Networks en la región de Iberia y EMEA.

El evento, liderado por David Tajuelo, nuevo Regional Sales Manager para Iberia, contará con la participación de Alessio Murroni, VP Sales para EMEA de Cambium, mostrará las últimas novedades tecnológicas, de producto y comerciales de Cambium, que ofrecen un valor estratégico clave a nivel local, y global.

Además de las últimas novedades y avances corporativos, el IBERIA ONE NETWORK EVENT pondrá foco en la idea One Network. Con ella, se presenta la solución más completa del mercado orientada al segmento Enterprise, y que ofrece una potente palanca para el crecimiento del negocio de los partners, apoyándose en la idea de una plataforma única de gestión de todos los elementos de conectividad en la red.

En el evento habrá mucha más información interesante, se presentarán en detalle la estrategia global y local de Cambium Networks, y las claves para el desarrollo de negocio en ambos escenarios. Habrá casos de éxito presentados por los propios partners, donde se hará hincapié en los retos superados en cada proyecto y porque Cambium Netowrks fue elegido. Para terminar, presentará el Nuevo Programa de Partners de Cambium, que ofrece importantes e interesantes novedades a los socios de negocio en Iberia.

