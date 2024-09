'El Suicidio en Prisión. Una Crisis ignorada', por Irene Fernández Segura, abogada especialista en derecho penal

El suicidio en las prisiones españolas es una realidad preocupante que refleja las profundas carencias del sistema penitenciario en cuanto a la atención de la salud mental de los internos. El suicidio en el entorno penitenciario tiene una incidencia significativamente mayor en comparación con la población general. La tasa de suicidio en personas privadas de libertad puede ser hasta siete veces mayor. Este fenómeno está estrechamente relacionado con factores de riesgo tales como el aislamiento, la falta de redes de apoyo y los trastornos mentales preexistentes.

Las cárceles se han convertido en un espacio donde los trastornos mentales no reciben el tratamiento adecuado, lo que agrava las condiciones de vida de los reclusos y perpetúa.

Uno de los factores que más contribuyen a esta problemática es el aislamiento. El entorno penitenciario genera un fuerte estrés psicológico entre los internos. Además, muchos reclusos llegan al sistema con antecedentes de problemas mentales o adicciones. La falta de acceso a tratamientos especializados y la escasez de profesionales de la salud mental dentro de las prisiones agravan esta situación. En muchos casos, los reclusos que presentan síntomas de depresión, ansiedad o trastornos psicóticos no son identificados a tiempo, lo que impide una intervención temprana.

El sistema penitenciario español, a pesar de contar con leyes que garantizan la atención médica para los internos, ha demostrado ser ineficiente en la implementación de protocolos específicos para la prevención del suicidio. Aunque existen, como la vigilancia cercana de los reclusos en situación de riesgo, la falta de personal cualificado, como psicólogos y psiquiatras, limita su efectividad. La vigilancia por sí sola no es suficiente para abordar las causas subyacentes del suicidio en prisión, que a menudo están relacionadas con factores estructurales y emocionales no resueltos.

Uno de los problemas fundamentales es el estigma que rodea a los trastornos mentales dentro de las prisiones. Muchos reclusos no reciben el apoyo que necesitan porque el sistema penitenciario no considera de manera adecuada la gravedad de estos problemas. La atención médica se ve a menudo eclipsada por las prioridades de seguridad, lo que deja a los reclusos con problemas mentales en un estado de vulnerabilidad extrema. Los suicidios, que en muchos casos podrían evitarse, siguen siendo una de las principales causas de muerte en prisión.

A pesar de ciertos avances, como la implementación de programas de telemedicina en algunas prisiones, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. El sistema de salud mental penitenciario necesita una reforma integral que aborde no solo la prevención del suicidio, sino también el tratamiento de los trastornos mentales en general. Se requiere una mayor inversión en infraestructuras, personal especializado y en la formación del personal penitenciario para identificar y manejar las crisis de salud mental de manera adecuada.

Asimismo, es crucial implementar programas de seguimiento para los reclusos tras su libertad. Muchos internos, una vez fuera de prisión, continúan enfrentándose a problemas de salud mental sin el apoyo adecuado, lo que aumenta el riesgo de reincidencia y suicidio. La falta de coordinación entre el sistema penitenciario y los servicios de salud mental de la comunidad es una de las principales barreras para garantizar una reinserción exitosa y proteger la integridad de los ex reclusos.

El tratamiento de los reclusos con problemas de salud mental no solo es una cuestión de humanidad, sino que también está directamente relacionado con la reducción de la reincidencia. Un sistema penitenciario que no aborda adecuadamente las necesidades psicológicas de sus internos perpetúa el ciclo de violencia y criminalidad, fallando en uno de sus principales objetivos: la reinserción social y la rehabilitación efectiva.

En conclusión, el suicidio en prisión es una crisis que requiere medidas urgentes y concretas. La mejora de los protocolos de prevención, la inversión en atención especializada y la creación de programas de apoyo tras ser puestos en libertad son esenciales para proteger la vida y la dignidad de los reclusos. Sin una acción decidida y coordinada, el sistema penitenciario seguirá siendo un lugar de vulnerabilidad extrema para aquellos que más necesitan atención y apoyo.

Irene Fernández Segura

ireneabogada.com