«Este es un trabajo como cualquier otro; prepárate, estudia, valora e invierte en tus proyectos»

Nuestra entrevistada el día de hoy es la joven Elsy Antúnez, nacida en Danli, El Paraíso, en Honduras. Ella es una artista emergente, amante de las fresas y la abstracción. Pasen entonces a conocer un poco más del talento y el poder de la juventud hondureña.



¿Cómo podrías describir a Elsy Antúnez? Colorida, introspectiva, ensimismada y fanática de la fantasía. Artista emergente, amante de las fresas y la abstracción. Veintiún años, originaria de Danli, El Paraíso.

¿Nos podrías contar cuáles son tus orígenes artísticos? Garabatear desde que tengo memoria. Sin más. Interés por tratar de imitar las caricaturas que veía en la televisión.

¿Cuál es tu formación académica y artística? Todo lo que he aprendido ha sido sobre la marcha, no hay estudios más que la observación y interpretación de la vida y mis pensamientos. Claro, hubiera querido tener la oportunidad de estudiar en una escuela, pero eso no pudo limitarme.



¿Cómo surge el amor por el pincel y la pintura en Elsy Antúnez? Tengo muchos hermanos, ellos dibujan, siempre los recuerdo creando. Poco a poco con los años fui aprendiendo a dominar ciertas técnicas, tenía cuadernos enteros con caricaturas e historias. Mi familia cuenta que he sido bastante innovadora y creativa con mis tareas que dejaban en la escuela.

¿Hay más expresiones artísticas que cultivas? Me centro más en la pintura, pero de vez en cuando me llego a considerar intérprete musical, también me gusta la danza y cuando el corazón se anima, la escritura.

¿Por qué decidiste dedicarte a la pintura? Porque tengo mucho que plasmar y decirlo no es suficiente. En la pintura tengo la libertad de ser y demostrar mis perspectivas.

¿Desde hace cuánto tiempo te dedicas a este oficio de pintar de manera catártica? Es algo que hacía por hobbie, considero que me he consolidado al salir de mi bachiller; ahí empecé a dar mis pasos, volviéndose más firmes hace unos 2 ó 3 años.

Recientemente has estado trabajando en exposiciones de tus cuadros. ¿Nos podrías describir las sensaciones que tienes ahora que tus obras han visto la luz? Tengo mucho más por dar, es grato recibir esa atención, hasta motivador, siento una curiosa y constante inquietud por saber qué será de mis obras en unos años.

¿Cuáles son las expresiones artísticas que cultiva en su obra Elsy Antúnez? Vanguardista, abstracta y surrealista de cierto modo. Las caricaturas japonesas, la moda y los videojuegos sobre horror cósmico.

¿Podríamos decir que en sus cuadros usted refleja realidades personales o alternas? Sí, muestro mi autocrítica y también hablo de mi exterior. Desde mi perspectiva y forma de procesar las situaciones o sentimientos.

¿Sus cuadros están influenciados por la obra de otros pintores. Cuáles son y por qué la inspiran? Gustav Klimt me interesa bastante, por su forma de usar los colores; Claude Monet por sus trazos, algunas obras de Salvador Dalí, porque me encantan los gatos y Remedios Varo, por su forma especial de hacer un bodegón tan fantasioso.

¿Qué decirle a los jóvenes que están afuera e intentan hacer un sendero en la pintura? Todo en esta vida requiere su esfuerzo y lucha. Esto es un trabajo como cualquier otro. Prepárate, estudia, valora e invierte en tus proyectos.

¿Qué cree Elsy Antúnez que el arte y la pintura puede aportar a las juventudes? En mis obras hay enseñanza para todo aquel que sepa interpretar.

¿Qué espera transmitir con sus cuadros y los misterios que envuelven su pintura? Inquietud, contradicción y autocrítica.

Estos últimos años han sido difíciles para quienes están en el arte y la cultura. ¿Cómo cree usted que podríamos desde el arte, la pintura y la comunidad ayudar para que esta situación mejore? Debemos buscar apoyarnos y ser objetivos a la hora de sugerir mejoras en nuestras obras. Cada uno tiene cosas que mejorar, y seguro hay alguien que pueda ayudarte con ello.

¿Cree que en Honduras la sociedad y las autoridades están comprometidas para potenciar intelectualmente a las juventudes? Es algo que varía, hay personas mayores son edadistas y hay quienes te apoyan y sustentan tu conocimientos. No es perfecto. Podría ser mejor.



¿Cuál es la visión que tiene de la pintura luego de sentir en carne propia la imaginación? Mundo amplio para explorar y aprender.

¿En alguna ocasión pensó en renunciar a la pintura y al pincel y dedicarse a otra actividad? Hay cosas a las que no se puede renunciar. Esto es una de ellas.

Ahora mismo, usted ha emprendido un nuevo camino en el quehacer artístico global. ¿Cómo ha sentido el recibimiento de sus obras en la comunidad y en Honduras? Ha sido bastante buena, aunque tengo mucho más que aprender.

Algunas palabras que le gustaría dedicar o comentar a la comunidad de España e Hispanoamérica. Que mis colores lleguen hasta su interés. Un abrazo.