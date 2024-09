ADT explica las cinco maneras de cuidar de los más pequeños con el hogar digital inteligente

Configuraciones tan simples como la monitorización de los pequeños en tiempo real a través del móvil o la creación de reglas para que el hogar esté confortable para ellos, pueden dar a los padres la tranquilidad que necesitan El regreso a clases y la vuelta a la rutina es también sinónimo de preocupación de muchos padres que necesitan resolver el cuidado de sus hijos desde sus oficinas y lugares de trabajo. Y si bien la independencia es fundamental para el desarrollo de los más pequeños de la casa, su seguridad es siempre una prioridad.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, detalla 5 maneras de cuidar de los más pequeños de la familia en la vuelta al cole, con el hogar digital inteligente como aliado:

Monitoreo y supervisión de los más pequeños en tiempo real a través del móvil, gracias a las cámaras de seguridad que permiten visualizar y saber lo que ocurre en el hogar desde cualquier ubicación. Es una buena opción para asegurarse de que todos estén a salvo, saber cuándo vuelven a casa y poder observar si están jugando o haciendo sus tareas, sin invadir su privacidad y confianza, incluso poder hablarles a través de ellas y recordar a los más pequeños hacer su tarea o tomar la merienda. Casa cerrada, casa segura:los más pequeños no prestan la misma atención a la seguridad como lo hacen los mayores. Al momento de salir y entrar a casa, sistemas como el Smart Arming permiten el armado y desarmado inteligente de la alarma por sí sola cuando no se detecte movimiento en la casa. Esto puede configurarse tanto para las horas de sueño como para aquellas en las que los hogares están vacíos. El desarmado por Bluetooth a través del dispositivo móvil al llegar a casa, además de asegurar la correcta desactivación, permite estar informado, gracias a las notificaciones que envía, de qué miembros de la familia han llegado a casa. Creación de alertas específicas sobre situaciones que puedan poner en riesgo a los más pequeños, como puede ser la inclusión de sensores en puertas y ventanas que permitan dar aviso ante una puerta abierta o mal cerrada, incluso cuando no se está en casa. También con el uso de detectores de humo que puedan alertar de cualquier posible peligro y evitar así daños mayores. Abrir el diálogo sobre los roles de los más pequeños en la seguridad enseñando cómo actuar frente a una emergencia. Es importante que sepan a quién acudir y cómo resolver situaciones críticas, por más pequeños que sean. Por ejemplo, enseñar a usar el botón de pánico de la alarma o cómo comunicarse con la CRA (Central Receptora de Alarmas) y saber que serán atendidos por un profesional que los guiará sobre cómo actuar y, si es necesario, dará aviso a emergencias o a las fuerzas de seguridad, dependiendo de la incidencia. Utilizar los dispositivos inteligentespara crear un ambiente cómodo y seguro para los pequeños, ya sea desde la configuración y control de la temperatura del ambiente, la apertura de persianas o el encendido y apagado de luces, para crear un hogar confortable. "La vuelta a clase puede significar también la vuelta al estrés para muchos padres, porque dejan de tener el control sobre la seguridad de sus hijos, como sí ocurre en las vacaciones, momento en el que todos estamos reunidos. Contar con una alarma de seguridad que vele por el bienestar de todos, a la vez que crea un hogar seguro y confortable puede dar la tranquilidad que muchos están buscando. Saber que los nuestros están 100% protegidos, no tiene precio",comentó José González Osma, director general de ADT.