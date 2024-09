Old Jeffrey es una marca de moda masculina ubicada en el prestigioso Barrio Salamanca de Madrid, con una tienda en la calle Velázquez 19 y una sastrería en la calle Lagasca 21. Desde su fundación en 2018, Old Jeffrey ha experimentado un notable crecimiento. Este año, la empresa espera duplicar su facturación respecto al año anterior. Sus pilares se fundamentan en la vasta experiencia de sus sastres, con más de 30 años en el oficio, y en su taller de arreglos propio, lo que les permite ofrecer un servicio premium y personalizado.

Old Jeffrey como sastrería Old Jeffrey se ha consolidado como una referencia en el ámbito de la sastrería a medida en Madrid, especialmente en el sector de la ceremonia. Con una gran cuota de mercado, la marca es reconocida a nivel nacional y realiza Tours de Sastrería por ciudades como Valencia, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. El año pasado, Old Jeffrey vistió a más de 3.000 novios con sus chaqués y trajes de novio, destacando por su calidad de los tejidos y su meticuloso proceso en la toma de medidas. Su especialización en sastrería a medida, chaqués y trajes ha sido clave para su éxito. Además, ofrecen una amplia gama de accesorios como corbatas y camisas de gemelos, tirantes, gemelos…, que complementan perfectamente sus prendas de etiquetas, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a cada conjunto.

Old Jeffrey como marca de ropa casual Además de su sastrería, Old Jeffrey ha ampliado su oferta para incluir una extensa gama de ropa casual, adaptándose a las tendencias del mercado y a la creciente demanda. La línea de ropa casual incluye algunos productos como guayaberas, camisas, pantalones de lino y de algodón, jerséis, sudaderas…, con una gran variedad de referencias que se han visto obligados a producir debido a la alta demanda de sus clientes. Old Jeffrey combina la tradición de las prendas clásicas con detalles modernos, asegurando que cada pieza sea tanto estilosa como cómoda.

La ropa sport de Old Jeffrey está diseñada para aquellos que buscan un estilo distinto, para aquellos que buscan algo que se salga de lo ordinario. Esta compañía aboga la atención cuidada a los detalles y el uso de materiales de alta calidad, las colecciones de Old Jeffrey reflejan su dedicación y compromiso con la excelencia y a la sostenibilidad.

Mirando hacia el futuro Old Jeffrey tiene grandes planes de expansión y espera abrir nuevas tiendas en otras ciudades de España, llevando sus valores a un público más amplio. Con su dedicación a la calidad y la satisfacción del cliente, están seguros de que continuarán creciendo y consolidándose como una de las marcas de moda masculina más importantes del país. Su objetivo es seguir innovando y adaptándose a las necesidades de sus clientes, manteniendo siempre los altos estándares que los caracterizan.

Se podría decir que Old Jeffrey se destaca tanto en el ámbito de la sastrería a medida como en la oferta de ropa casual, gracias a su experiencia, dedicación y capacidad para adaptarse a las tendencias del mercado. Ya sea que busquen un traje de novio, un chaqué, o ropa casual con los mejores tejidos, Old Jeffrey es la marca de referencia para hombre que valora la excelencia de cada detalle.

Tienda Física: Calle Velázquez nº19

Correo: contact@oldjeffrey.com

Instagram: @oldjeffrey

Web: oldjeffrey.com