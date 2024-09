La importancia de las auditorías obligatorias para las empresas

Para que la economía funcione bien, la transparencia y la confianza tienen que estar en perfecta armonía. Para ello, el papel de las empresas es esencial, ya que son capaces de configurar el motor de cualquier país. La denominada auditoría obligatoria es un proceso riguroso y sistemático que verifica la veracidad de los estados financieros de las empresas.

¿En qué consisten las auditorías empresariales obligatorias?

Se trata de un “examen” independiente y objetivos de los estados financieros de una empresa, realizados por profesionales cualificados. El objetivo es emitir una documentación que muestre si los estados reflejan fielmente la situación económica de la entidad.

La auditoría obligatoria es un proceso mediante el cual se examina la información financiera de una empresa para garantizar que cumple con los requisitos legales y las normas contables. La auditoría obligatoria se realiza en cumplimiento de la legislación vigente y puede ser exigida por organismos públicos o privados.

Sin embargo, no todas las empresas están obligadas a someterse a este proceso. En España, deben hacerlo aquellas que superen ciertos umbrales en cuanto a volumen de negocio, número de empleados o valor de activos, así como empresas que cotizan en bolsa o pertenecen a sectores regulados. Es decir, las empresas están obligadas a realizar la auditoría obligatoria si superan dos de los tres límites siguientes durante dos ejercicios consecutivos: cifra de negocios superior a 5.700.000€, total de activos superior a 2.850.000€, y número medio de trabajadores superior a 50.

El proceso incluye planificación, recopilación y análisis de información, evaluación del control interno, pruebas de auditoría, y la emisión de un informe final. No realizar la auditoría obligatoria cuando es exigida puede resultar en sanciones económicas y desconfianza entre las partes interesadas.

¿Cuáles son los tipos de auditorias obligatorias?

El marco legal y normativo que rige las auditorías obligatorias en Madrid, al igual que en el resto de España, está principalmente establecido por la Ley de Auditoría de Cuentas y su Reglamento. Estas normas definen qué empresas deben someterse a auditoría y bajo qué condiciones. Existen varios tipos de auditorías obligatorias, en función del tipo de empresa o bien, del sector:

Auditoría de cuentas anuales

Es la que podemos ver más frecuentemente y afecta a empresas que superan ciertos límites. Este tipo de auditoría examina el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

Auditoría de cooperativas

Algunas cooperativas también están obligadas a auditar sus cuentas anuales. Las cooperativas en España deben auditar sus cuentas anuales y su informe de gestión cuando así lo dictaminen sus Estatutos, lo decida la Asamblea General, o conforme a lo establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas.

Auditoría de Empresas de Servicios de Inversión (ESI)

Las entidades que prestan servicios de inversión deben someterse a auditorías específicas. Estas auditorías tienen en cuenta el cumplimiento de las normas de conducta y los requisitos organizativos de unas entidades que están reguladas por leyes como la Ley de Mercado de Valores y MiFID II. Auditoría de fundaciones

Las fundaciones también deben realizar una auditoría de sus cuentas anuales si, durante dos ejercicios consecutivos, cumplen dos de estos tres criterios: activos totales superiores a 2,4 millones de euros, ingresos netos anuales superiores a 2,4 millones de euros, o un promedio de más de 50 empleados.

¿Cuáles son las ventajas de las auditorías?

El hecho de pasar las auditorías obligatorias conlleva numerosos beneficios para las empresas y la economía, como hemos comentado. Primero, aumenta la transparencia y confianza en los estados financieros.

Otro beneficio es la detección y prevención de las posibles irregularidades. Las auditorías pueden sacar a la luz errores contables, fraudes o incumplimientos normativos que, de otra manera, podrían pasar desapercibidos. Asimismo, las auditorías permiten mejorar la toma de decisiones empresariales.

A pesar de estos beneficios, es cierto que las auditorías presentan desafíos. Sobre todo cuando hablamos de las auditorías que no son obligatorias y que las empresas deciden realizar por iniciativa propia para trasladar una imagen de responsabilidad. En este espacio, uno de los principales retos es el coste y los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Para muchas empresas medianas, el gasto en auditoría supone una carga significativa. Sin embargo, tienen que ver la auditoría como una inversión y no como un gasto. Otro punto a tener en cuenta es la calidad y competencia de los auditores. La fiabilidad de una auditoría depende en gran medida de la profesionalidad y experiencia del equipo auditor, por lo que siempre hay que elegir firmas especializadas en auditoría de reconocido prestigio y con experiencia en el sector como Legalnet.