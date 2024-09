Las aseguradoras y su necesidad de afrontar los retos de ciberseguridad con sistemas de autenticación robustos

La industria aseguradora enfrenta una creciente presión de optimizar la gestión proactiva de riesgos cibernéticos y convencer a las diversas compañías de la necesidad crítica de implementar estrategias de protección, como en el caso de métodos de autenticación más robustos. En este sentido, el sector de los seguros constituye un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes por el gran volumen de datos confidenciales y financieros de los clientes que gestionan estas organizaciones.

Según el reciente informe de la firma internacional especializada en ciberseguridad, BeDisruptive, el 84% de los ciberataques (suplantación de identidad digital o phishing, fraude financiero y extorsión) que han sufrido las aseguradoras a nivel mundial son de tipo ransomware; seguido por ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), con un 14% de las incidencias, y un 2% relacionado con brechas de datos.

Si bien estos datos incluyen a Estados Unidos, Francia, Portugal e Italia como los países más afectados y no a España, donde operan más de 800 empresas de seguros que procuran transformar sus modelos digitales basándose en IA o blockchain, lo cierto es que muchas de ellas aún continúan con sistemas de autenticación obsoletos que las exponen a peligros diversos.

Frente a este panorama, Block-Auth ofrece una plataforma de alta seguridad de autenticación y autorización de identidades digitales para que las empresas del mercado asegurador puedan mejorar sus protocolos de privacidad referentes al tratamiento de los datos personales, y así mitigar las vulnerabilidades relacionadas con ciberseguridad.

El sector asegurador frente al reto de ofrecer soluciones más seguras para empresas y clientes La industria aseguradora se encuentra en alerta frente a los nuevos riesgos que plantea la inteligencia artificial generativa y al accionar inescrupuloso de los ciberdelincuentes, quienes emplean tácticas cada vez más sofisticadas para perpetrar ataques de malware que comprometen a los sistemas informáticos de las organizaciones y posibilitan prácticas como el phishing.

Según un estudio publicado en 2023 por la firma Akamai Technologies, el sector de seguros en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África) sufrió un 54,5% de los ataques web a causa de la enorme cantidad de información personal y financiera identificable que estas empresas gestionan diariamente, y que atraen la atención de los cibercriminales.

Si bien muchos de los ciberataques que se producen en este segmento a nivel global responden a tipologías de ransomware, de denegación de servicio, fraudes financieros y suplantación de identidad digital, también existen otras variables relacionadas con brechas de datos. En este sentido, las grietas de seguridad de la red, los protocolos de cifrado frágiles y la autenticación de usuarios o dispositivos no “securizada” pueden facilitar accesos no autorizados y la sustracción de informaciones sensibles; con consecuencias graves para las aseguradoras en términos de pérdidas financieras, daños a la reputación y ramificaciones legales.

Ante este escenario, los expertos digitales ponen énfasis en la necesidad de adoptar una gestión proactiva de ciberseguridad, con estrategias basadas en análisis permanentes de los mecanismos de accesos y comunicaciones. En este punto, uno de los principales desafíos pasa por prestar especial atención a los procesos de autenticación, con la inclusión de una capa adicional de protección al momento de acceder a una aplicación o sitio web.

La necesidad de una solución de autenticación robusta A raíz de la proliferación de ciberataques perpetrados a las compañías de seguro a nivel mundial, la adopción de medidas avanzadas de ciberseguridad resulta fundamental para resguardar la información crítica. Para tal fin, Block-Auth emplea una tecnología de cifrado avanzado con múltiples capas de seguridad que permiten reducir vulnerabilidades y optimizar la experiencia del usuario.

Este sistema de autenticación robusto no solo evita que los usuarios tengan que recordar múltiples contraseñas complejas, sino que también tiene la capacidad de integrarse con facilidad a los sistemas y tecnologías existentes. De esta manera, las aseguradoras pueden contar con una protección sólida y flexible que se diferencia de los métodos de autenticación tradicionales.

En definitiva, Block-Auth es una plataforma diseñada para enfrentar los retos actuales y futuros en materia de ciberseguridad, reforzando la identidad de los usuarios y la protección empresarial.