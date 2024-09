Opciones de residencia para venezolanos en España; Asilo, Visa de Estudios y TFC

La migración venezolana a España ha crecido significativamente en los últimos años, impulsada por la búsqueda de estabilidad y mejores oportunidades que el país actualmente no puede ofrecer.

En este contexto, existen varias vías para obtener una residencia en España que resultan particularmente beneficiosas para los venezolanos. A continuación, se presentan las tres mejores opciones: solicitud de asilo, visa de estudios y Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano Comunitario (TFC).

Protección Internacional (Asilo) El asilo es una de las principales vías de residencia para los venezolanos en España debido a la crisis en el país. De acuerdo a la ley, cualquier extranjero que no pueda regresar a su país por temor a persecución tiene derecho a solicitar asilo en España, y este es un proceso que se inicia en un puesto fronterizo al llegar al país, o en una oficina de asilo o comisaría de policía, dentro del primer mes de llegada a España, también es posible solicitarlo pasado este tiempo, desde el momento en que ocurren los eventos que justifican la solicitud.

El proceso incluye una entrevista personal donde el solicitante debe explicar sus razones para pedir asilo. Posteriormente, se le asigna un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y un documento provisional conocido como «hoja blanca», en el que expresamente se indica que después de seis meses desde la solicitud, el solicitante está autorizado a trabajar en España. Este documento puede ser renovado, si no se recibe respuesta en nueve meses, a través de la «tarjeta roja».

En la práctica, a la mayoría de los venezolanos les es denegado el asilo, pero reciben una residencia por razones humanitarias, que es una opción que se otorga casi en su totalidad a nacionales de Venezuela debido a la situación de crisis en el país. Sin embargo, en la actualidad, obtener una cita para la solicitud de asilo puede ser complicado, y los tiempos de espera para la resolución suelen ser largos. En el siguiente cuadro, se puede observar cómo Venezuela está de primero en la nacionalidad a la que aprueban más residencias por razones humanitarias.

Visado de estudios Otra vía muy atractiva y bastante beneficiosa es la visa de estudios. Los venezolanos son bien recibidos en España, y muchos de ellos llegan con un alto nivel educativo, por esta razón, la visa de estudios es una excelente opción para aquellos que desean continuar su formación y mejorar sus perspectivas laborales. Además, según datos oficiales, un 74% los más de 200,000 venezolanos con residencia legal en España cotizan en la Seguridad Social, lo que muestra su integración en el mercado laboral.

Esta opción permite a los solicitantes estudiar en España mientras trabajan hasta 30 horas semanales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Y al finalizar los estudios, es posible cambiar el estatus migratorio a una residencia de trabajo, lo que facilita la integración y permanencia en España.

La visa se puede solicitar desde el país de origen o directamente en España dentro de los primeros 60 días de estancia como turista. Es importante destacar que los estudiantes pueden traer a sus familiares directos, quienes podrán modificar su estatus a residencia por reagrupación familiar cuando el titular de la visa de estudios obtenga la residencia de trabajo. Sin embargo, estas visas para los acompañantes solo pueden solicitarse en el Consulado y no desde España.

Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario (TFC) También para los venezolanos con familiares europeos, la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano Comunitario (TFC) es una excelente opción. Esta tarjeta permite a los familiares de ciudadanos de la Unión Europea (UE) residir y trabajar en España por hasta cinco años; y los beneficiarios incluyen cónyuges, parejas de hecho, hijos, padres y otros familiares dependientes.

Una ventaja notable de esta tarjeta es que, a diferencia del asilo, el proceso de solicitud y resolución suele ser más rápido, especialmente en comunidades como Madrid, donde la aprobación puede llegar en tan solo 45 días, evitando así las largas esperas asociadas con otros procesos migratorios.

Para solicitar la TFC, el ciudadano nacional europeo se debe estar registrado como residente en España con su NIE verde; además, se debe demostrar el vínculo familiar, disponer de medios económicos suficientes y contar con un seguro de salud. Cabe destacar que esta residencia no aplica para familiares de ciudadanos españoles, salvo en casos específicos.

España ofrece diversas opciones de residencia que se adaptan a las necesidades y circunstancias de los venezolanos. Es necesario hacer énfasis en que la solicitud de asilo, aunque segura, puede ser lenta y complicada, pero garantiza protección en casi todos los casos. Por su parte, la visa de estudios es ideal para quienes buscan mejorar su formación y acceder al mercado laboral, mientras que la Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano Comunitario es una opción rápida y efectiva para aquellos con familiares europeos.

Sea cual sea la vía escogida, es esencial estar bien informado y asesorado para aprovechar al máximo las oportunidades que España ofrece a los venezolanos. Estas tres residencias son las que se pueden considerar más accesibles, sin embargo, existen muchas más opciones al momento de emigrar.

Para quienes tengan intenciones de vivir en España, en AMS Abogados se responderán todas las dudas y se ofrece acompañamiento durante todo el proceso, y se definirá la estrategia migratoria, para evitar pérdidas de tiempo y dinero.