CHAVSA construirá el nuevo Hotel Bestprice en Málaga

La empresa constructora CHAVSA ha sido seleccionada para llevar a cabo el proyecto del nuevo Hotel Bestprice Málaga, un nuevo edificio de uso comercial y hotelero que marcará la entrada de la cadena hotelera en la ciudad. El establecimiento, situado en Calle Reboul N.º 18-24, Málaga, representa un hito significativo en el plan de expansión de Bestprice, una cadena especializada en hoteles de una y dos estrellas, que actualmente opera en Barcelona, Madrid, Girona y Valencia.

Un proyecto clave para la expansión de Bestprice El Hotel Bestprice Málaga contará con una superficie construida de 3.819 m² y será el primer establecimiento de la cadena en Andalucía. Con un plazo de ejecución de 14 meses, este proyecto subraya el compromiso de Bestprice con su plan de expansión. La cadena hotelera prevé alcanzar una facturación de diez millones de euros en 2025, fortaleciendo su presencia en el mercado nacional y consolidando su modelo de negocio en el sector hotelero de bajo coste.

Retos y oportunidades del proyecto La construcción del Hotel Bestprice Málaga presenta ciertos desafíos logísticos debido a su ubicación en una zona urbana consolidada. No obstante, CHAVSA, constructora de ámbito nacional con más de 40 años de experiencia, está preparada para gestionar con éxito estos retos, aplicando sus amplios conocimientos en proyectos complejos y asegurando que las operaciones diarias en la zona no se vean afectadas. La obra requerirá una coordinación eficiente y una ejecución precisa para cumplir con los plazos establecidos, todo ello mientras se mantiene el respeto por el entorno y las normativas locales.

Un enfoque en la funcionalidad y eficiencia El nuevo hotel de una estrella en Málaga será un referente en funcionalidad y eficiencia, características que definen la marca Bestprice. Para el proyecto no solo incluirá habitaciones modernas y accesibles, sino que también contará con un aparcamiento para mayor comodidad de los huéspedes. CHAVSA, con su experiencia en la construcción y reforma de establecimientos hoteleros, se encargará de la ejecución de este ambicioso proyecto, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y diseño.

Declaraciones de la constructora "Este proyecto es un ejemplo claro de cómo podemos combinar nuestra experiencia en construcción hotelera con la visión de una cadena innovadora como Bestprice", comenta Germán Peral, Delegado Territorial de Chavsa. "Estamos entusiasmados por formar parte del plan de expansión de Bestprice y contribuir a su éxito en Málaga, una ciudad con un gran potencial para el turismo económico".

Perspectivas a futuro Con este proyecto, CHAVSA continúa consolidándose como una de las principales empresas constructoras especializadas en el sector hotelero en España. La finalización del Hotel Bestprice Málaga no solo marcará un hito en la expansión de la cadena, sino que también reforzará la reputación de CHAVSA como un socio de confianza en la creación de establecimientos hoteleros modernos y eficientes.