Financiación alternativa sostenible para empresas en crisis viables en COAN CFC

¿Hay empresas en crisis viables? La respuesta es SI; aunque si se analiza la estadística de empresas en concurso de acreedores que consiguen evitar la liquidación, apenas el 10% consigue superarlo, sin contar a las que posteriormente se quedan en el camino al no poder afrontar los compromisos acordados en el convenio de acreedores por carecer de activos y de actividad para poder lograrlo.

Antes de presentar una nueva herramienta de financiación alternativa para empresas en crisis, es de suponer que el lector, en especial aquel que sea autónomo o empresario, se querrá saber qué es una empresa en crisis, para saber si se está o no en esta situación, si se desconocía y así poder empezar a prevenir tomando medidas, ya que, como dice el refranero español: "más vale prevenir que curar".

Para ello, y según el artículo 2.2 de las Directrices sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas no financieras en crisis, se menciona expresamente que "una empresa se considerará en crisis si, de no mediar una intervención del Estado, su desaparición económica a corto o medio plazo fuera casi segura" y fija unos CRITERIOS que, de cumplirse alguno, categorizan a una empresa como "empresa en crisis" y se podrían resumir en, empresas de nueva creación (con menos de 3 años de antigüedad); empresas con pérdidas acumuladas durante varios ejercicios o cuyas pérdidas dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social a no ser que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente (ampliación o reduccion de capital) y empresas que se hayan declarado en concurso de acreedores (concurso voluntario) o que cumplan los requisitos para que los acreedores puedan solicitar el concurso (concurso necesario).

Seguramente se podría haber ampliado esos criterios, ya que la casuística de empresas que se podría considerar inmersa en crisis es bastante amplia, por ejemplo, aquellas empresas con impagos o retrasos de cobro de su cliente principal que la llevan a insolvencia, empresas que solo trabajan con un banco (si, todavía existen algunas empresas "vinculadas") en el momento en el que el banco le informa que no le va a renovar la línea de financiación contratada por X motivo, empresas que no cuentan con financiación para sus proveedores y estos le exigen pago al contado mientras sus clientes les pagan aplazado, etcétera).

La financiación para empresas que se encuentran BIEN, o están fuera de situación de crisis, se la reparten una pluralidad de operadores financieros en el ámbito nacional; desde Bancos, Sociedades de Garantía Recíproca, fintech y financieras alternativas, fondos de inversión, ICO, IGAPE, AQUISGRÁN, etc., sin olvidarse de las múltiples subvenciones y ayudas que existen actualmente a disposición de autónomos y empresas tanto para conseguir liquidez como para conseguir financiación para realizar inversiones productivas, pero... ¿Y para las empresas en crisis con proyectos viables, es decir, aquellas que tienen activos y actividad y generan beneficios, pero que una incidencia sobrevenida le ha llevado a una situación de insolvencia provisional?

Para las empresas que considere "estratégicas" el Consejo de Ministros del Gobierno de España sabemos que está el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas pero... ¿Y para micropymes y autónomos en crisis han previsto alguna fuente de financiación?, la respuesta es NO.

Pareciera que los gobernantes no saben que el 94% las empresas españolas tienen una media de 1,7 empleados lo que hace que seamos, junto con Italia y Portugal, el país con el mayor número de micropymes de la Unión Europea, como se indica en el Informe de Crecimiento Empresarial elaborado por el CEPYME.

El mundo fintech parece que es uno de los pocos sectores que está queriendo aportar soluciones financieras sostenibles a empresas en crisis viables y cualquier empresari@ en crisis tendría que dedicar parte del tiempo para formarse e informarse de las diferentes soluciones financieras que estas pueden aportar a su empresa para evitar tener que acudir al capital privado duro (prestamistas y fondos buitre) cuyos intereses hacen imposible o muy difícil que se considere "financiación sostenible" porque se comen los beneficios de la empresa y las empresas, sean grandes o pequeñas, tienen que generar resultados positivos para ser viables.

"Tener esperanza es ver la luz a pesar de estar rodeado de oscuridad" (Desmond Tutu)

