Beneficios de gestionar la medición y difusión de los datos ESG de las empresas con Dcycle

En las últimas décadas, la contaminación y el cambio climático han impuesto la necesidad de aplicar acciones globales para frenar y revertir los daños. En este sentido, no solo los gobiernos y organizaciones multilaterales desempeñan un rol crucial, sino que las grandes empresas también cuentan con un papel protagónico.

Hoy en día, la sostenibilidad es un tema prioritario para las compañías. Esto se debe no solo a que es necesario cumplir con regulaciones cada vez más exigentes y responder a las demandas de los consumidores, sino también porque resultan beneficiadas en términos operativos y de rentabilidad.

En parte, el éxito de las grandes empresas depende de su capacidad para tomar las riendas de todo lo relacionado con la sostenibilidad. Para ello, existen herramientas tecnológicas como Dcycle, un software avanzado que gestiona los datos ESG para activar las estrategias de sostenibilidad de cada empresa.

Criterios de evaluación de impacto ambiental Las siglas ESG hacen referencia a Environmental, Social y Governance, que traducido al español significa Ambiente, Social y Gobernanza. Estos criterios sirven para evaluar el impacto de la actividad de una empresa en estos tres pilares. Mediante la gestión adecuada de datos ESG, las empresas pueden automatizar sus obligaciones de reporte no financiera y mejorar su reputación frente un mercado de clientes más conscientes. Por ende, las organizaciones responsables registran un aumento de su competitividad.

De igual manera, la gestión de datos ESG de una empresa implica estar al día con el cumplimiento normativo, lo que ayuda a evitar posibles sanciones. Asimismo, las buenas prácticas empresariales favorecen la creación de un entorno apto para establecer alianzas estratégicas con otras empresas comprometidas con la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

Solución integral para gestionar los datos ESG Para obtener estos beneficios es necesario utilizar herramientas de gestión ambiental efectivas y sencillas. Por ello, Dcycle ofrece una solución todo en uno, dirigida a convertir la sostenibilidad en una oportunidad de negocio. Este software unifica todas las métricas necesarias para medir los impactos ESG, incluyendo las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Para ello, solo se requiere arrastrar y soltar los datos de sostenibilidad de la empresa para obtener los resultados rápidamente, aprovechando las más avanzadas tecnologías de IA. Esto significa que la organización invierte mucho menos tiempo en consolidar sus métricas y mediciones ESG.

Además, la plataforma analiza el ciclo de vida de los productos elaborados por la empresa, lo que garantiza transparencia frente a proveedores, consumidores y demás partes interesadas. Esta herramienta también evalúa los puntos críticos de impactos y elabora un plan individualizado que puede incluir la búsqueda de nuevos proveedores y otras acciones para compensar y reducir la huella de carbono de una compañía.

Por otra parte, el software genera reportes automáticamente y ayuda a difundir los esfuerzos de la empresa en cuanto a sostenibilidad. Así, se mejora la imagen de la marca ante clientes y grupos de interés.

En definitiva, Dcycle es una herramienta única que permite utilizar los datos ESG para activar el potencial de la empresa de una manera sencilla, rápida y eficiente.