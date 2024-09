¿Por qué la mayoría de las grandes empresas facilitan el seguro médico a sus empleados?

En el entorno empresarial actual, el seguro de salud se ha consolidado como el beneficio social más ofrecido por las compañías. Según estudios recientes, más del 80% de las empresas en España tienen contratado un seguro médico para sus empleados. Además, 6 de cada 10 decisores y empleados valoran el seguro de salud como el beneficio social más importante, por encima de otras alternativas como las soluciones de ahorro vinculadas a la jubilación.

Este seguro no solo mejora la salud y bienestar de los trabajadores, sino que también refuerza la cultura empresarial, mostrando el compromiso de la organización con el cuidado de sus empleados. Un empleado que sabe que tiene acceso rápido a especialistas y que, en caso de enfermedad, recibirá el tratamiento más adecuado y en el menor tiempo posible, se siente más seguro y valorado. Esto, a su vez, se traduce en una mayor motivación y lealtad hacia la empresa.

Tanto las empresas como las personas que trabajan en ella ganan un tiempo muy importante.

¿Cuánto cuesta un seguro médico de empresa? El coste de un seguro médico de empresa puede variar según el tamaño de la plantilla y las coberturas incluidas. Sin embargo, al ser un beneficio social puro, las empresas suelen obtener precios más asequibles para sus empleados que los que estos podrían conseguir de manera individual. De hecho, las aseguradoras ofrecen descuentos y tarifas especiales a las empresas que contratan pólizas colectivas, lo que hace que este tipo de seguro sea una inversión rentable.

Además del acceso rápido a especialistas y a tratamientos médicos, los empleados disfrutan de menores tiempos de espera, lo que les permite reincorporarse al trabajo de manera más rápida tras una enfermedad o lesión. Estos factores son claves para reducir el absentismo laboral y mejorar la productividad de la empresa a largo plazo, lo que convierte al seguro médico en una inversión estratégica para cualquier organización.

¿El seguro médico es interesante también para autónomos y pequeñas empresas? A pesar de que las grandes empresas lideran la contratación de seguros médicos, este beneficio también es altamente valorado por autónomos y pequeñas empresas. Aunque su capacidad de negociación no es tan alta como la de las grandes corporaciones, la contratación de un seguro médico colectivo sigue siendo una opción atractiva para mejorar el bienestar de los empleados, retener talento y ofrecer ventajas competitivas. Aunque su capacidad de negociación no parezca tan evidente, sí que pueden beneficiarse igualmente con interesantes soluciones pensadas para pymes.

Para los autónomos, en particular, el seguro médico ofrece ventajas decisivas, como el acceso rápido a tratamientos que les permite minimizar el tiempo que deben estar inactivos por motivos de salud. En cuanto a las pequeñas empresas, proporcionar este beneficio a sus empleados es un gesto valorado, que refuerza el compromiso mutuo y puede marcar una gran diferencia en términos de satisfacción laboral. Los datos demuestran que las empresas con seguro de salud sufren menos rotación de personal y, en comparación con la gran o mediana empresa, puede ser más crítico para un autónomo o para una pequeña empresa verse con el sobrecoste de tiempo y de dinero que significa tener que encontrar y formar a un nuevo empleado.

¿Qué ignoran las empresas que no lo tienen? Sorprendentemente, solamente un 11% de las empresas no tienen ni han tenido seguro médico, lo que indica la gran aceptación y demanda de este beneficio. Las empresas que aún no lo ofrecen podrían estar ignorando su impacto positivo en la retención de talento, ya que el seguro médico se valora incluso más que las soluciones de ahorro vinculadas a la jubilación. Aquellas organizaciones que no consideran este beneficio corren el riesgo de quedarse atrás frente a sus competidores, ya que los empleados prefieren trabajar en entornos donde se cuida su salud y bienestar.

Además, este tipo de beneficio contribuye a generar un entorno laboral más saludable y productivo, lo que a largo plazo reduce los costes operativos derivados de bajas laborales prolongadas. Y lo que es más revelador: de las empresas que han ofrecido seguro médico, solo un 6% lo han cancelado, lo que demuestra la eficacia y la satisfacción general con este tipo de prestación.

El seguro de salud como parte integral de la cultura empresarial Cada vez más, el seguro de salud se integra como un elemento fundamental en la cultura empresarial. Los empleados no solo valoran tener acceso a una buena atención médica, sino que ven este beneficio como una muestra clara de que la empresa se preocupa por su bienestar y el de sus familias. En muchos casos, el seguro médico es percibido como el beneficio más importante, superando ampliamente otras opciones como los tickets restaurante, cheques guardería o la formación.

En un mundo donde el bienestar del empleado se ha convertido en un pilar clave para atraer y retener talento, ofrecer este tipo de cobertura ya no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica. Los empleados, al obtener acceso a un seguro médico con precios más asequibles y mejores condiciones, sienten que forman parte de una organización que prioriza su salud y felicidad.