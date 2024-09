La sostenibilidad, pieza clave para el sector MICE, según Consultia Business Travel

Las compañías toman especial conciencia y eligen, a la hora de organizar sus eventos corporativos, empresas del sector MICE que aporten un valor diferencial en el ámbito de la sostenibilidad. Las empresas optan por acciones sostenibles como buscar espacios de proximidad, la correcta gestión del catering o la concienciación sostenible de los asistentes Los eventos sostenibles han ganado terreno en España, reflejando la creciente conciencia ambiental. Según datos de Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral y asesoramiento de viajes de negocios y MICE, cada vez más las empresas solicitan a los organizadores de eventos corporativos priorizar en la selección de sedes ecoamigables, incluso muchos de ellos solicitan implementar prácticas sostenibles durante sus eventos.

El compromiso de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad cobra importancia, especialmente a la hora de organizar los eventos MICE. En este sentido, Renato Peña, director de MICE de Consultia Business Travel, destaca que "por eso las compañías toman especial conciencia y eligen, a la hora de organizar sus eventos corporativos, empresas organizadoras, como Consultia Business Travel, que les puedan aportar valor en el ámbito de la sostenibilidad, incluyendo a los diversos actores a lo largo de toda la cadena de valor, como el transporte, el alojamiento, los espacios para eventos, etc".

Algunas acciones que marcan la diferencia de cara a las empresas que quieren ser más sostenibles son, por ejemplo, los destinos de proximidad para realizar un evento. Optar por hacer el evento en una ciudad próxima o, sin ir más lejos, en la propia ciudad donde se ubica la empresa, aportará una reducción considerable en la huella de carbono. No obstante, las empresas que optan por organizar el evento en otra ciudad, deben tener en cuenta que de todos los medios de transporte que existen, el tren suele ser el menos contaminante de todos. Eso se debe a que emite menos CO2 y transporta a un mayor número de personas.

También existen otros detalles que cada vez más empresas valoran a la hora de organizar eventos. Entre ellos destaca la gestión del catering. Actualmente, se observa una tendencia que apunta a la selección de productos de comercio local, envases reutilizables o reciclables, y la correcta gestión de los residuos, mediante la cuantificación exacta de los asistentes y el compromiso de asistencia de los mismos.

Por otro lado, si el viaje tiene una parte lúdica, muchas empresas implementan acciones de comunicación interna para concienciar a los asistentes del respeto a la naturaleza o la historia del lugar visitado. Dichas acciones destacan que se debe evitar tocar los edificios, monumentos y templos antiguos para conservarlos, y, en el caso de los ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, informan a los asistentes de cómo causar el menor impacto posible y no degradarlos. De igual manera, destacan la importancia de mostrar respeto hacia la gente, la cultura, las costumbres, la gastronomía y las tradiciones de las poblaciones locales.

En definitiva, el sector MICE continúa creciendo y todo apunta a que es una tendencia que se mantendrá en los próximos años. Sin embargo, "la sostenibilidad entra en el tablero de juego y pasa a ser una pieza fundamental en los eventos MICE", finaliza Renato Peña.