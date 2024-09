Nuevas formas de hacer contactos en Internet

Vivimos es un mundo completamente interconectado. La era digital nos permite mantener relaciones comunicativas con personas que están en cualquier parte del mundo. Gracias a internet obtenemos trabajo, consultamos cualquier tipo de información, nos entretenemos y, sobre todo, nos damos compañía unos a otros.

Hoy en día parece una temeridad vivir apartado de internet. Quien lo hace, a menudo por incapacidad, queda atrapado en una barrera incomunicada. No tener redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico o acceso a la red es un factor muy limitante. Por suerte, tanto los Gobiernos como las administraciones públicas y el sector privado están poniendo de su parte para lograr la conectividad total en todo el planeta, hasta en las regiones más aisladas.

Una de las posibilidades que ofrece internet es la de hacer contactos y conocer gente. Esto es positivo tanto a nivel laboral, por aquello de mejorar la empleabilidad, pero también a nivel personal y social. Gracias a las redes sociales y numerosas webs de contactos se pueden conocer personas de manera virtual.

El ejemplo más claro son los servicios de acompañamiento profesional, las llamadas Escorts. Desde hace años los clientes pueden buscar en páginas especializadas este tipo de contactos. Son portales que incluyen a chicas, y chicos, destinados a personas que buscan compañía, ya sea para eventos sociales, para viajes o para momentos de intimidad.

Alejar los tabúes y naturalizar estos encuentros

Las escorts son profesionales que han decidido que su dedicación es ofrecer acompañamiento a clientes que solicitan sus servicios. Hablamos en femenino porque muchas de las personas que se dedican a esta ocupación son chicas, pero también hay chicos con este oficio.

Son, además, personas que deciden libremente adentrarse en este ámbito. La contratación de estos servicios está siempre basada en el respeto y el consentimiento. Esto quiere decir que el acompañamiento puede ser rechazado.

Si una escort considera que no se va a sentir cómoda aceptando las peticiones de sus clientes, puede negarse a ello. Es decir, el hecho de que fije unas tarifas o retribuciones no implica que vaya a aceptar ese servicio únicamente por recibir una compensación económica. Una vez acepte, el cliente ya abona el pago, pero antes está la capacidad de decisión de quien ejerce el trabajo.

Los servicios de acompañamiento estuvieron durante años muy perseguidos, al menos socialmente. Todo el mundo sabía que se producían, pero la sombra que cernía sobre esta actividad era alargada. Ahora ya por fin se ha naturalizado gracias a internet y el cambio de mentalidad de buena parte de la sociedad.

Acceder a escorts en Internet

Una buena noticia que va más allá de la aceptación generalizada de estos servicios es que se pueden contratar a través de internet. Esto facilita la tarea tanto a quienes hacen uso de esta práctica como a los y las profesionales.

Los primeros encuentran en internet un espacio seguro, con plataformas de confianza en las que se promocionan chicas y chicos de toda condición. Gracias a los filtros sobre tipo de servicio, categoría, localización… hallan aquello que les interesa.

En el caso de las escorts, la sensación de tranquilidad también es alta porque promocionan su actividad en un lugar seguro. Allí pueden activar todos los servicios que deseen: acompañamiento, viajes, relaciones…

Por otra parte, es una fórmula para ganar en visibilidad. Por lo general estas plataformas son espacios que atraen mucho tráfico, de modo que su cartera de clientes puede crecer. Otro apunte añadido es el de la seguridad, ya que en la mayoría de casos estas webs incluyen sistemas para comprobar la identidad de los clientes, de las escorts y detectar cualquier intento de abuso o explotación.

Opciones para todos los gustos

Un último aspecto en el que debemos insistir es en el de la variedad de servicios. Las plataformas en las que se promocionan escorts cuentan con múltiples filtros y categorías. Así los clientes pueden seleccionar perfiles muy distintos.

Y las propias escorts pueden activar todo tipo de opciones para ganar en visibilidad. No importan tus gustos o tus necesidades de acompañamiento, pues para todas ellas hay respuesta en estas webs. En resumen, internet es una herramienta, quizás la más útil, para hacer nuevos contactos. Y todo ello de forma libre, segura y con discreción, garantizando la protección de los datos.