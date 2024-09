Exoesqueletos portables, la solución a las lesiones ocasionadas por trabajar

Hoy en día, los problemas musculo-esqueléticos causados por el trabajo representan un riesgo significativo para la salud de los trabajadores en diversos sectores industriales. Estas posiciones elevadas, que suelen ser necesarias en trabajos de construcción, ensamblaje y mantenimiento, generan una sobrecarga constante en los músculos y tendones de los hombros.

Esta carga excesiva puede derivar en lesiones crónicas, como tendinitis del manguito rotador, que pueden afectar de manera grave la calidad de vida del trabajador y su capacidad para continuar en el desempeño de sus funciones laborales.

Ante estos desafíos, Cyber Human Systems ha desarrollado soluciones innovadoras para mitigar los riesgos asociados a estas posturas de trabajo. La empresa española ha centrado sus esfuerzos en la creación de exoesqueletos industriales, con un enfoque particular en el modelo de exoesqueleto portable.

Estos dispositivos ofrecen un soporte adicional que alivia la tensión en la zona lumbar, los hombros u otras áreas del cuerpo, según el tipo de exoesqueleto. Esto permite a los operarios realizar sus tareas de manera más eficiente y segura.

Prevención de trastornos del movimiento Entre los trastornos musculo-esqueléticos más comunes en el ámbito laboral se encuentran la tendinitis del manguito rotador, la epicondilitis y el síndrome del túnel carpiano. Estas afecciones que resultan de movimientos repetitivos y posturas forzadas, no solo generan dolor y malestar en los trabajadores, sino que también pueden llevar a incapacidades temporales o permanentes.

La lumbalgia y el síndrome cervical por tensión también son problemas frecuentes asociados a la sobrecarga de los músculos de la espalda y el cuello, debido a posturas incorrectas o esfuerzos prolongados. La prevención de estos trastornos es esencial para reducir las bajas laborales y mejorar la calidad de vida de los operarios.

En ese sentido, el uso de exoesqueletos portables, como los desarrollados por Cyber Human Systems, representa una solución efectiva para prevenir daños musculo-esqueléticos. Al proporcionar soporte y reducir la carga en los músculos afectados, estos dispositivos posibilitan a los trabajadores realizar sus tareas de manera más ergonómica y minimizan el riesgo de lesiones.

Por qué optar por exoesqueletos de Cyber Human Systems Cyber Human Systems es una empresa de referencia en el campo de la ingeniería biomédica, que busca liderar la revolución de la ergonomía en España con el diseño y desarrollo de exoesqueletos industriales. Su objetivo es incrementar las capacidades humanas mediante la implementación de tecnología avanzada que no solo reduce las bajas laborales, sino que también mejora la productividad y el bienestar de los empleados.

Optar por exoesqueletos industriales para la prevención de problemas musculo-esqueléticos es una decisión estratégica que beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas. Los exoesqueletos portables, al ser ligeros y funcionales, emergen como una solución práctica para aquellos operarios que enfrentan el desafío diario de mantener las manos sobre la cabeza.

Al reducir la carga física, estos dispositivos no solo mejoran la salud y seguridad laboral, sino que también contribuyen al éxito y sostenibilidad de las operaciones industriales.