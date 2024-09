España saca un notable alto con 40 medallas en los Juegos Paralímpicos de París

El equipo español concluyó este domingo su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024 con una nota de notable alto gracias a una cosecha total de 40 medallas (7 de oro, 11 de plata y 22 de bronce). Con este resultado, España mejora su actuación de Río 2016, donde consiguió 31 medallas, y de Tokio 2020 (36 metales), con lo que consolida una tendencia ascendente desde entonces.



El puesto definitivo del equipo español en el medallero es el 16º en una clasificación liderada por China, por delante de Gran Bretaña, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, Italia, Ucrania, Francia, Australia y Japón, que completan el ‘top ten’. Además, España acabó 12ª en el número total de medallas.

Las medallas españolas procedieron de nueve deportes: natación (15), atletismo y ciclismo (8 cada uno), triatlón (4) y esgrima en silla de ruedas, judo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y tiro (1). En Tokio 2020 hubo siete disciplinas con deportistas en el podio.

Ocho federaciones españolas aportaron medallas del equipo español en estos Juegos (una más que en Tokio 2020): la FEDDF (deportistas con discapacidad física) y la FEDC (ciegos), con 11 preseas cada una; la RFEC (ciclismo), con ocho; la FETRI (triatlón), con cuatro; la FEDPC (con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido), con tres, y la FEDDI (discapacidad intelectual), la RFETM (tenis de mesa) y la RFET (tenis), con una cada una.

Por género, el 58% de las medallas llegaron en pruebas masculinas, un 37% en competiciones femeninas y el 5% restante, en eventos mixtos. Un 38% de los deportistas paralímpicos españoles en París 2024 eran mujeres.

Además, un 35% de los deportistas con medalla pertenecían o pertenecen a equipos de promesas impulsados por el Comité Paralímpico Español (CPE), por un 20% en Tokio 2020.

“CONCIENCIACIÓN”

El presidente del CPE, Miguel Carballeda, otorgó una nota de “notable alto en el aspecto deportivo” a la actuación del equipo español en la cita paralímpica, pues hizo “autocrítica” y admitió que hay aspectos “a mejorar”, y calificó con “un 11” en la “parte humana”.

“Estoy feliz y orgulloso del resultado de nuestro paso por París en los Juegos Paralímpicos”, quien se puso una camiseta blanca con el número 40 que representaba el número de metales obtenidos por España en la capital francesa.

Carballeda subrayó que el CPE tiene “claro” que el “objetivo final” es conseguir medallas en los Juegos Paralímpicos, pero añadió otras metas, principalmente “tratar de sacar concienciación y reflexión de la sociedad respecto al mundo de la discapacidad”.

Destacó las actuaciones de los abanderados españoles en la ceremonia de clausura de este domingo, el nadador Miguel Luque, medallista en siete Juegos, y la esgrimista en silla de ruedas Judith Rodríguez como “figura nueva” del equipo tras colgarse un bronce en su debut paralímpico. También ensalzó el “ejemplo único” de la nadadora “valiente” Teresa Perales, que recibió en París un bronce e iguala, con 28 medallas, al deportista olímpico más laureado de la historia, Michael Phelps.

En el apartado institucional, Carballeda agradeció el apoyo del Gobierno español, cuyo presidente, Pedro Sánchez, hizo “un esfuerzo tremendo” para ver pruebas de atletismo y visitar la Villa Paralímpica, así como de la presidenta de honor del CPE, la infanta Elena, y de representantes de la treintena de empresas patrocinadoras del Plan ADOP, quienes también animaron a los deportistas españoles en París. “Fue la presencia más numerosa en la historia de los Juegos Paralímpicos”, destacó.

Carballeda anunció que abandonará el cargo de presidente del CPE tras la Asamblea General que esta entidad celebrará el próximo 24 de octubre y deseó que el vicepresidente primero, Alberto Durán, sea quien le sustituya.

“Yo ya lo dejo. Llevo 20 años orgulloso. Hemos conseguido muchísimas cosas, la última es el compromiso del Gobierno de España de igualar los premios por medalla. Cobrarán lo mismo un deportista olímpico y uno paralímpico”, recalcó.

No obstante, lanzó un último deseo al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, también presente en la rueda de prensa, y es que el programa Team España, impulsado por el Consejo Superior de Deportes, equipare las ayudas a olímpicos y paralímpicos.

“Ayuda a los posibles ochos primeros de cada deporte olímpico y a los tres posible mejores de cada deporte paralímpico. Como diría José Mota, iguálamelo”, comentó Carballeda a Uribes.

“MOMENTOS INOLVIDABLES”

Por su parte, Uribes calificó de “éxito” las 40 medallas logradas por España en los Juegos Paralímpicos. “El desafío es mejorarlas en Los Ángeles 2028”, añadió.

Uribes, que presenció la cita paralímpica de principio a fin, recalcó que aprendió “muchas cosas” de la “familia paralímpica”. “He visto cosas que no había visto nunca. Aquí no hay compasión, se va a ganar”, comentó, antes de añadir que los deportistas paralímpicos regalaron “momentos inolvidables” en “estadios llenos” de público.

“La valoración es muy positiva. Los datos, objetivamente, son muy valiosos. Volvemos a recuperar posiciones y seguimos avanzando desde Londres en la visibilidad y los éxitos del deporte paralímpico. He visto mucha capacidad”, apostilló.

Uribes mencionó algunos éxitos de deportistas españoles, como la “gesta impresionante” de Teresa Perales colgándose su 28ª medalla paralímpica, la primera medalla paralímpica española de la historia en tenis en silla de ruedas (bronce de Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi en dobles); el bronce de la esgrimista en silla de ruedas Judith Rodríguez, el primero de España en ese deporte paralímpico desde Sidney 2000, y los metales logrados por el ciclista Ricardo Ten y la triatleta Susana Rodríguez.

PLAN ESTRATÉGICO

Por otro lado, el director gerente del CPE, Alberto Jofre, comentó que esta entidad trabajará en un nuevo plan estratégico tras París 2024 después de iniciar uno después de Río 2016 con la creación de programas de promesas paralímpicas en varios deportes.

Jofre hizo “autocrítica” en algunos “aspectos a mejorar”. Por ejemplo, se produjo una senda desigual en el reparto de medallas (7 oros, 11 platas y 22 bronces).

Además, calificó de “asignatura pendiente” que haya habido un 38% de mujeres deportistas, que consiguieron un 39% de las medallas, cuando el objetivo es la equiparación con los hombres en Los Ángeles 2028.

Y apostó por “seguir trabajando en las canteras”, puesto que el “talón de Aquiles del deporte paralímpico” en España es su elevada media de edad (33,2 años), cuando en París hubo países como Gran Bretaña, Francia y Países Bajos con expediciones más jóvenes.

No obstante, valoró que España haya aumentado el número de medallas en París respecto a los dos Juegos Paralímpicos anteriores, por lo que se rompió la “tendencia bajista” detectada desde Atlanta 1996 hasta Río 2016.

También destacó que el Plan ADOP haya cambiado de modelo para repartir becas no solo a “deportistas consagrados”, sino a quienes tenían opciones de medallas gracias a un sistema de proyección de resultados.

Por último, Jofre abogó por potenciar los servicios interdisciplinares de los deportistas (que engloban servicios de nutrición, psicología, medicina, fisioterapia, biomecánica, etc.) y la “familia paralímpica”, formada por administraciones públicas, empresas patrocinadoras, federaciones deportivas y medios de comunicación.