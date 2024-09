Ander Cepas saborea el bronce paralímpico de tenis de mesa en París

El palista Ander Cepas consiguió este sábado la medalla de bronce en el cuadro individual masculino de la clase MS9 en los Juegos Paralímpicos de París 2024, lo que supone la primera y única medalla del tenis de mesa español en esa cita paralímpica.

España acumula ya 39 medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 (7 oros, 10 platas y 22 bronces), repartidas nueve deportes: atletismo, ciclismo, esgrima, judo, natación, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro y triatlón.

Cepas se estrenó en una competición paralímpica con un metal que ya tenía asegurado el pasado miércoles, cuando se clasificó para las semifinales de este sábado, puesto que en tenis de mesa se reparten dos medallas de bronce.

El palista donostiarra (3º del ranking mundial) comenzó derrotando al japonés Koyo Iwabuchi (10º) en octavos de final por 9-11, 11-9, 7-11 y 9-11, y se impuso en cuartos de final al ucraniano Ivan Mai (7º) por 3-11, 10-12 y 7-11.

Cepas afrontó las semifinales de esta mañana ante el belga Laurens Devos, número 1 del ranking mundial y, precisamente, uno de los ídolos deportivos del palista español, junto con el tenista Rafael Nadal y la gimnasta estadounidense Simone Biles.

El palista de San Sebastián dio su mejor versión ante el favorito para la medalla de oro, pero acabó perdiendo por 11-7, 11-8 y 11-7. Laurens fue campeón paralímpico individual en Río 2016 y Tokio 2020, del mundo en Lasko 2018 y Granada 2022, y europeo en Sheffield 2023.

Por su parte, Cepas suma la primera medalla paralímpica en su palmarés, que se añade al bronce de dobles en el Europeo de Sheffield 2023.

“DAR LO MÁXIMO SIEMPRE”

El deportista vasco se mostró “súper feliz” de haber logrado su primer metal paralímpico. “No he asimilado todavía todo lo que he hecho estos días, pero he intentado dar lo máximo siempre y, aunque no han salido las cosas como queríamos, estoy súper contento de todo lo que he hecho”, comentó.

Respecto al relevo generacional en el tenis de mesa paralímpico español, comentó: “Hay muchos compañeros que se retiran y para mí ha sido un orgullo y estoy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí. Me han ayudado y apoyado siempre que lo necesitaba. Aunque no estén acompañándonos en los siguientes torneos, seguro que desde sus casas nos seguirán apoyando y estoy súper orgulloso de haber compartido y vivido tanto con ellos”.

Cepas aseguró que el hecho de que haya familiares y compañeros de su club apoyándole en París le produjo “más felicidad”.

“Al final del partido me he dado cuenta de que han venido mis amigos de sorpresa. Estaba tan enfocado en el partido que ni sabía que estaban. Al final, ha sido igual la alegría como si hubiese ganado”, apostilló.

PROMESA

Ander Cepas, de 20 años, estudia Administración de Empresas en la Universidad CEU San Pablo (Madrid). Comenzó a practicar ese deporte cuando tenía 10 años con el Club Atlético San Sebastián y ha experimentado un rápido ascenso en el tenis de mesa paralímpico español. Cepas pertenece al Equipo Verallia de Promesas Paralímpicas de Tenis de Mesa, una iniciativa conjunta del CPE y la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) que ayuda a los deportistas jóvenes con mayor proyección a alcanzar el alto nivel con planes de formación y especialización, y asistencia a competiciones nacionales e internacionales.