El seguro de amortización de hipoteca cubre los pagos pendientes que tenga el dueño de una hipoteca tras su fallecimiento. Los bancos suelen ofrecer este seguro como un servicio opcional. Dependiendo de los beneficios bancarios puede resultar ideal o no contratar ese servicio, ya que también existen otras entidades que ofrecen este tipo de soluciones con mayores ventajas. En PuntoSeguro ayudan a las personas a determinar qué opción es más favorable a través de su app para comparar y gestionar seguros de vida hipotecarios.

¿Cómo de importante es contratar un seguro de amortización de hipoteca? Para saber si un seguro de amortización de hipoteca es o no una gran opción es necesario comparar el ahorro en cada cuota con el pago de dicho seguro. Este ahorro siempre debe ser igual o superior a los pagos para que el contratista pueda realmente sacar un provecho financiero a corto y largo plazo.

Actualmente, existen dos tipos de seguros de amortización de hipoteca, los cuales son los temporales anuales renovables (TAR) y de protección de pagos con prima única financiada (PUF). TAR es un seguro que se renueva cada año mientras que, PUF se paga una única vez. Este último suele ser el más conveniente para los bancos, ya que ata de por vida y la financiación otorgada les genera intereses. Otra opción para asegurar una hipoteca es el seguro de vida de riesgo, el cual es una solución alternativa a las de amortización que ofrecen las entidades bancarias.

PuntoSeguro ayuda a comprar precios y determinar que seguro resulta más conveniente PuntoSeguro recomienda a sus clientes contratar un seguro de vida que vinculen a sus hipotecas para que puedan proteger a sus herederos de deudas tras su fallecimiento. Al mismo tiempo, ofrece un comparador digital altamente efectivo para que sus usuarios observen si merece la pena contratar o no ese seguro con el banco. El objetivo de PuntoSeguro es actuar como mediador de seguros, teniendo siempre presente el beneficio integral de sus clientes por encima de las aseguradoras o entidades relacionadas.

Esta empresa también tiene un servicio llamado PuntoSeguro 40, el cual está dirigido a las personas que ya poseen un seguro de vida hipotecario con un banco. El número 40 hace referencia a la posibilidad de ahorrar un 40% de la prima mediante un descuento garantizado. La solicitud de este descuento es muy fácil de gestionar debido a que la compañía tiene un servicio de asistencia digital ágil y eficiente más una app intuitiva para el mismo fin.

Como resultado, PuntoSeguro se convierte en una opción clave para las personas que buscan ahorrar al máximo en sus seguros de vida hipotecarios. Esta empresa compara más de 15 opciones disponibles y ofrece un servicio de cancelación del seguro de vida actual completamente gratis.