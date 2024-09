Un juzgado la libra de más de 10.000 euros en deudas en tiempo récord a una desempleada

En tiempos donde la incertidumbre económica pesa sobre tantos, una noticia esperanzadora ha surgido en los tribunales murcianos. El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Murcia ha exonerado a una desempleada de 10.088,37 euros en deudas, una cifra nada despreciable, que marcaba su vida como una carga imposible de soportar a una desempleada.

La protagonista de esta historia es una mujer nacida en Tacuaras, Paraguay, que desde hace años reside en España, donde trabajó en la hostelería antes de quedarse sin empleo. Hoy, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, puede respirar con alivio y empezar de nuevo, libre de la presión de sus deudas con la Agencia Tributaria y el Banco Sabadell.

Este proceso de exoneración, que concluyó en tan solo seis meses, permite a personas en situaciones de sobreendeudamiento dejar atrás las facturas impagables y rehacer su vida. En palabras de la abogada que la representó, Magdalena Rico Palao, de la plataforma www.deudaacero.com, "es una inmensa alegría ver cómo la Ley de Segunda Oportunidad libera a personas de una carga tan pesada y les devuelve la tranquilidad".

Lo más impactante de este caso no es solo la liberación de la deuda, sino lo que simboliza: una nueva vida. Para la beneficiaria, esto significa la posibilidad de emprender, trabajar con serenidad o simplemente recuperar el control de su futuro, sin el peso de las deudas pasadas.

A la pregunta de quién puede beneficiarse de la Ley, la letrada Sra. Rico Palao nos responde que cualquier persona física, autónomo o empresario residente en España, que se encuentre en una situación económica insostenible y con deudas frente a al menos dos acreedores (ya sean entidades financieras, Hacienda, Seguridad Social, etc.), puede acogerse a esta ley. Y lo mejor, durante el proceso, las deudas se congelan, sin intereses ni recargos, y se paralizan los embargos. ¡Es como ponerle pausa a las preocupaciones financieras!

Sin embargo, no todo es automático. La Ley de Segunda Oportunidad no exime de ciertas deudas como aquellas derivadas de delitos, daños personales, pensiones alimenticias, o salarios pendientes a trabajadores. Pero en la mayoría de los casos, la exoneración del "pasivo insatisfecho" es prácticamente garantizada.

En resumen, este caso de éxito en Murcia es un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, incluso cuando parece que todo está en contra. Y es un llamamiento a todas las personas sobreendeudadas a que consideren sus opciones. ¡Una segunda oportunidad podría estar más cerca de lo que creen!