Formación completa con diferentes opciones para conseguir el carnet de instalador electricista, con MasterD

En la actualidad, ser electricista constituye una de las profesiones con mayor demanda en el mercado laboral. Las conexiones e instalaciones eléctricas están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, y los especialistas técnicos en este ámbito desempeñan un papel crucial en ello, ya que se encargan de implementar, reparar y mantener en óptimas condiciones estos sistemas. Ante este escenario, muchas empresas, industrias e incluso viviendas particulares requieren frecuentemente los servicios de un técnico especializado en esta área.

Sin embargo, para aprovechar al máximo estas oportunidades laborales, e incluso, acceder a las mejores posibilidades de crecimiento profesional en este ámbito, es fundamental contar con una acreditación oficial en dicha profesión. Una de las vías más efectivas para conseguir este tipo de certificación es a través de MasterD, un centro de capacitación especializado en formación abierta. Esta entidad no solo incluye un curso completo en este campo técnico dentro de su oferta académica, sino que además ofrece preparación enfocada en las evaluaciones para obtener el carnet de instalador electricista.

Capacitación integral en instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos MasterD es un centro de formación abierta en diversas áreas profesionales, técnicas y tecnológicas, el cual, en su oferta formativa, cuenta con un curso especializado de Instalador Electricista. Este programa aborda la capacitación en el montaje, mantenimiento y verificación de instalaciones eléctricas de baja tensión, ya sea en viviendas, oficinas o complejos industriales, entre otras edificaciones.

Asimismo, abarca el montaje y puesta en marcha de paneles fotovoltaicos, así como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Todos estos conocimientos se adquieren a través de un temario actualizado que se basa en los procedimientos y herramientas tecnológicas más avanzadas en este campo.

Estos contenidos se imparten bajo una modalidad telemática, por medio de un campus virtual de última generación. Esta plataforma facilita las clases en directo con los docentes de la institución, a la vez que ofrece recursos formativos altamente innovadores, que permiten adquirir los conocimientos sobre estas instalaciones de forma entretenida.

A su vez, las sesiones se combinan con talleres presenciales en la institución, para lo cual, cuenta con numerosas aulas repartidas a través del territorio nacional. De este modo, cada estudiante puede acercarse a la sede más cercana a su localidad, para participar en estas actividades. Además, el programa incluye prácticas profesionales en empresas consolidadas en el sector. Esto se complementa con una bolsa de empleo exclusiva, una herramienta que favorece la inserción laboral de sus alumnos.

Este programa contempla una fase de preparación especializada para obtener el carnet de instalador electricista. Esto incluye indicaciones sobre los requisitos y convocatorias para los exámenes que otorgan esta acreditación, así como una formación exhaustiva para aprobar estos procesos de evaluación. Además, ofrecen una alternativa para acceder a esta certificación a través de la propia institución, lo que agiliza aún más el proceso.

Las opciones y requisitos para obtener el carnet de instalador electricista Para acceder al carnet de instalador electricista, MasterD ofrece dos alternativas de acreditación, cada una con sus respectivos procesos y requisitos. La primera es a través de las pruebas del Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias, conocido como PEAC, el cual es convocado de forma regular por los organismos de la Administración Pública.

Para poder aplicar a este proceso, el postulante debe tener al menos 18 años cumplidos al momento de presentar su solicitud, si se trata de unidades de competencia que corresponden al nivel de cualificación I, y 20 años para los niveles de cualificación II y III. Asimismo, se requiere la nacionalidad española, un certificado de registro de nacionalidad comunitaria, o bien, ser titular de una residencia de trabajo en España, bajo los términos de la legislación local de extranjería e inmigración.

Actualmente, las convocatorias de 2024 para estos procesos están en marcha, y se localizan en diversas regiones del territorio español. MasterD proporciona información detallada sobre sus fechas y localidades en su portal web, a la vez que dispone de 11 aulas homologadas repartidas entre estos territorios, para facilitar el rendimiento de dichos exámenes. No obstante, también ofrece una vía más rápida para obtener este carnet, mediante el Certificado de Instalaciones de Baja Tensión (CIBTB).

Para aplicar a esta evaluación, los requisitos son una edad mínima de 18 años, así como tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su defecto, disponer de un permiso de residencia en España debidamente legalizado. Además, es necesario saber leer y escribir en castellano, ya que los exámenes se realizan en esta lengua.

Este proceso no depende de las fechas de convocatoria del Estado, por lo que se puede obtener esta acreditación con mayor rapidez y acceder a los diferentes beneficios y salidas laborales que ofrece la certificación.