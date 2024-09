Valencia alcanza un nuevo récord turístico y reabre el debate sobre la tasa turística

El año 2024 ha sido excepcional para el turismo en Valencia, con un crecimiento sin precedentes en la afluencia de visitantes, especialmente durante los meses de verano. Las cifras alcanzadas han superado todos los registros anteriores y han llevado a que resurja el debate sobre la posible implementación de una tasa turística. Este tema, que ya había sido discutido en 2022, volvió a ganar protagonismo en 2024 debido a la presión que la masiva llegada de turistas ejerce sobre las infraestructuras y los servicios locales. Tanto autoridades como ciudadanos y empresarios están sopesando las ventajas y desventajas de aplicar esta medida, que ya se utiliza en otros destinos europeos. El objetivo sería gestionar de manera más eficaz el impacto económico y social del turismo en la región.

Un verano récord: julio de 2024 marca un antes y un después

Julio de 2024 se ha convertido en un mes clave para el turismo en la ciudad de Valencia. Durante este periodo, casi 200.000 turistas llegaron a la ciudad, atraídos no solo por sus playas, sino también por su oferta cultural y gastronómica. El mes de julio, más tranquilo en comparación con agosto en términos de afluencia, ha sido tradicionalmente elegido por los viajeros que prefieren evitar la masificación. Este año no fue la excepción, pero la cifra de turistas ha sido tan elevada que ha superado las expectativas. Además, las pernoctaciones hoteleras han alcanzado cifras sin precedentes, con más de 483.000 estancias registradas. Esto ha supuesto un nuevo récord para la ciudad, destacando la creciente importancia de Valencia como un destino turístico de primer orden en el Mediterráneo.

El turismo internacional impulsa el crecimiento del sector

Uno de los factores clave en el auge turístico de Valencia ha sido el aumento de visitantes internacionales. Mientras que el turismo nacional sigue siendo importante, el crecimiento del turismo extranjero ha sido determinante para batir récords en 2024. Los turistas procedentes de países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido han sido especialmente numerosos, aunque también se ha notado un incremento significativo en la llegada de visitantes de otras regiones, como Estados Unidos y Asia. Los apartamentos turísticos han experimentado una ocupación casi total durante este periodo, alcanzando un 97% de ocupación, lo que refleja el elevado interés por la ciudad. La combinación de un clima favorable, una amplia oferta de ocio y cultura, y la buena conectividad internacional han convertido a Valencia en un destino de gran atractivo para turistas de todo el mundo.

Valencia: de destino turístico a lugar ideal para vivir

El creciente atractivo de Valencia no se limita solo a las visitas de corta duración. Cada vez más personas optan por la ciudad para estancias prolongadas, ya sea por motivos laborales, para disfrutar de una temporada más larga o incluso para jubilarse. Medios internacionales como Forbes han reconocido a Valencia como una de las mejores ciudades del mundo para vivir, destacando su calidad de vida, coste de vida asequible y oferta cultural. Estas menciones han contribuido a aumentar la visibilidad de la ciudad en el ámbito internacional, atrayendo tanto a turistas como a nuevos residentes. La buena red de transporte, el clima mediterráneo y la seguridad de la ciudad son algunos de los factores que hacen que Valencia no solo sea vista como un destino vacacional, sino también como un lugar ideal para establecerse a largo plazo.

La tasa turística: una herramienta en discusión para gestionar el turismo

El notable crecimiento del turismo ha llevado a que el debate sobre la tasa turística vuelva a estar en primera línea de la agenda pública. Esta propuesta, que se discutió por primera vez en 2022 pero que no llegó a implementarse, ha cobrado nueva fuerza tras un verano de cifras récord. Muchos sectores de la sociedad, incluidos algunos partidos políticos, ven en la tasa turística una oportunidad para regular el impacto del turismo sobre los recursos locales. La idea es que los fondos recaudados a través de este gravamen se destinen a mejorar infraestructuras y servicios públicos, que en algunos casos se ven desbordados por la gran afluencia de visitantes. La medida también podría ayudar a mitigar algunos de los efectos negativos del turismo masivo, como el encarecimiento de la vivienda y la saturación de los servicios de transporte.

Posibles beneficios económicos de la tasa turística

La propuesta de aplicar una tasa turística en Valencia ha sido defendida por partidos como Compromís, que sugieren que el importe se sitúe en torno a los dos euros por noche de estancia en la ciudad. Se estima que esta medida podría generar unos ingresos anuales superiores a los 100 millones de euros, una cantidad que podría ser destinada a mejorar diversos aspectos de la vida en la ciudad. Entre los posibles usos de estos fondos se incluyen el refuerzo del sistema de salud, especialmente en áreas turísticas donde los servicios médicos suelen verse saturados en temporada alta, así como el apoyo a programas de vivienda y alquiler, un tema candente en Valencia debido al aumento de los precios provocado en parte por el auge del alquiler turístico. Además, parte de los ingresos podrían destinarse a la mejora del sistema educativo, otro de los sectores que podría beneficiarse de la tasa.

Infraestructuras turísticas: ampliación de aeropuertos y nuevas conexiones

Para hacer frente al creciente número de visitantes, las autoridades valencianas también están evaluando la ampliación de infraestructuras clave, como los aeropuertos. En particular, se está considerando aumentar la capacidad del aeropuerto de Manises, en Valencia, así como la construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche. Estas ampliaciones son necesarias para dar respuesta al aumento de la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales. Las previsiones indican que para 2030 la Comunitat Valenciana podría recibir a más de 21 millones de turistas anualmente, lo que subraya la necesidad de contar con una infraestructura aeroportuaria capaz de gestionar este volumen de pasajeros. Además, se están estudiando mejoras en las conexiones ferroviarias y viales para facilitar el acceso de los turistas a los principales destinos de la región.

Siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas

Valencia no es la única ciudad que se enfrenta a los retos derivados del turismo masivo. En ciudades como Viena, Roma o Ámsterdam, la tasa turística ya es una realidad consolidada. Estos destinos han implementado con éxito este tipo de gravamen para mitigar el impacto del turismo en sus infraestructuras y servicios públicos. Las autoridades valencianas están observando de cerca estos ejemplos europeos para diseñar un sistema de tasa turística que sea efectivo pero que no desincentive la llegada de visitantes. La idea es aprender de las mejores prácticas internacionales para aplicar una medida que permita gestionar el crecimiento del turismo de manera sostenible y que al mismo tiempo garantice que los ingresos generados se destinen a mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los turistas.