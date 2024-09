En un mundo donde el cambio climático se convierte en una preocupación creciente, la demanda por energía sostenible está en su punto más alto. España, con su gran potencial en energías renovables, se encuentra a la vanguardia de esta transición hacia un futuro más limpio y responsable. Elegir una comercializadora de energía 100% verde no solo es una decisión consciente, sino también una manera efectiva de reducir nuestra huella de carbono y apoyar un sistema energético más sostenible.

¿Qué significa ser una comercializadora 100% verde? Ser una comercializadora 100% verde implica más que simplemente vender energía; significa comprometerse con el medio ambiente al ofrecer únicamente electricidad proveniente de fuentes renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica, y biomasa. Estas empresas, certificadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), garantizan que cada kilovatio hora (kWh) que consumen sus clientes proviene de fuentes de energía renovable, impulsando así un modelo energético sostenible.

Las 10 comercializadoras 100% verdes en España Lumio: Una de las mejores opciones de energía sostenible a precio de coste Si se está buscando la mejor opción para elegir una comercializadora 100% verde en España, Lumio es, sin duda, la elección más destacada. Lumio ofrece una tarifa indexada a precio de coste, única y transparente que se adapta a todos sus clientes, permitiéndoles pagar el precio de coste por la energía 100% renovable, con un pequeño margen añadido de 0,018 €/kWh para particulares y 0,015 €/kWh para empresas. Este modelo asegura no solo un acceso asequible a energía limpia, sino también una total transparencia en la factura, sin sorpresas ni tarifas ocultas. Lumio, con su fuerte compromiso con la sostenibilidad, destaca como la opción líder para aquellos que buscan hacer una diferencia real en su impacto ambiental mientras disfrutan de una energía fiable y económica.

Holaluz: Energía verde con compromiso social Holaluz ofrece energía 100% renovable certificada y son conocidos por su fuerte enfoque en la transparencia y el trato justo con el cliente. Holaluz también se distingue por su política de "luz justa", que optimiza las tarifas según el perfil de consumo del cliente.

Gesternova: Pioneros en energía renovable Gesternova es una de las primeras comercializadoras en España en ofrecer energía 100% renovable. Desde su fundación en 2005, ha trabajado para promover el uso de energías limpias. Su compromiso con el medio ambiente es claro: solo comercializan energía certificada por la CNMC como 100% renovable, proveniente de plantas solares, eólicas y otras fuentes verdes. Gesternova también ofrece tarifas personalizadas, lo que permite a los clientes ajustar su consumo y coste según sus necesidades específicas.

Gana Energía: Accesibilidad y sostenibilidad Gana Energía se ha posicionado como una opción accesible para quienes buscan energía verde a precios competitivos. Esta comercializadora ofrece tarifas de luz 100% renovable y se enfoca en la simplicidad y claridad en la facturación. No aplican permanencia, lo que facilita a los usuarios cambiar o ajustar sus servicios según lo necesiten.

Plenitude: Energía renovable y tecnología Plenitude ofrece tarifas de energía 100% renovable y se centran en la eficiencia energética, ayudando a sus clientes a reducir su consumo y factura a través de herramientas digitales.

Pepeenergy: Energía verde y justa Pepeenergy, la comercializadora de energía de Pepephone, se ha hecho un nombre en el mercado por su enfoque en la transparencia y la justicia. Ofrecen energía 100% renovable a un precio justo, sin letra pequeña ni complicaciones. Además, su tarifa plana es una de las más competitivas del mercado, lo que facilita a los usuarios mantener un control sobre su gasto energético.

Som Energia: Cooperativa y energía renovable Som Energia es una cooperativa que se ha convertido en un referente en la comercialización de energía 100% renovable en España. Fundada en 2010, esta cooperativa tiene como objetivo promover un modelo energético sostenible, basado en el uso de energías renovables y la participación activa de sus socios.

Bassols Energia: Tradición y sostenibilidad Con más de un siglo de historia, Bassols Energia es una de las comercializadoras más antiguas de España, que ha sabido adaptarse a los tiempos para ofrecer energía 100% renovable. Su oferta incluye tarifas ajustadas para particulares y empresas, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia energética.

EnergyGO: Energía verde al alcance EnergyGO, la comercializadora de energía de Yoigo, ofrece energía 100% renovable a sus clientes, con una propuesta centrada en la flexibilidad y la transparencia. EnergyGO no aplica permanencia y permite a sus usuarios ajustar sus tarifas según sus necesidades reales, lo que les proporciona un control total sobre su gasto energético.

Lucera Energía: Transparencia y sostenibilidad Lucera Energía se caracteriza por su enfoque en la transparencia y el ahorro. Ofrecen energía 100% renovable con tarifas simples y sin sorpresas, lo que permite a los consumidores pagar un precio justo por la electricidad que realmente consumen. Lucera se diferencia por su compromiso con la educación energética, proporcionando a sus clientes herramientas y consejos para reducir su consumo y hacer un uso más eficiente de la energía.

Ventajas de optar por energía 100% renovable Elegir energía 100% renovable no es solo una decisión ecológica; también tiene múltiples beneficios económicos y sociales. Al optar por energía verde, contribuyes directamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. Además, las tarifas de energía renovable pueden ser competitivas e incluso más económicas, gracias a la creciente eficiencia y reducción de costes en las tecnologías renovables. También es importante destacar que apoyar a comercializadoras verdes impulsa la creación de empleo en sectores sostenibles, promoviendo un desarrollo económico más equitativo y responsable.

Cómo cambiar a una comercializadora verde Cambiarse a una comercializadora de energía 100% verde es un proceso sencillo que puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. Para hacer el cambio, se deben de seguir estos dos pasos:

Comparar las tarifas y servicios de las comercializadoras que más te hayan llamado la atención.

Elegir la comercializadora que mejor se adapte a las necesidades.

Entrar en su página web o llamar a atención al cliente para realizar el alta.

Además, muchas comercializadoras verdes no imponen contratos de permanencia, lo que da la libertad de cambiar nuevamente si las necesidades o preferencias cambian.

Conclusión:

Elegir energía 100% verde es una forma poderosa de contribuir al futuro del planeta. Las comercializadoras sostenibles en España están liderando el camino hacia un sistema energético más limpio, ofreciendo opciones accesibles y transparentes para todos. Al hacer el cambio hacia la energía renovable, no solo estás reduciendo tu huella de carbono, sino que también estás apoyando un cambio global hacia un desarrollo más sostenible. Con opciones como Lumio y otras comercializadoras líderes, nunca ha sido tan fácil y beneficioso tomar una decisión sostenible.