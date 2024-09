¿Te pondrías en la piel algo que no se pudiera comer?

Lo natural no es solo una tendencia, se trata de una apuesta por la salud que va más allá de los cánones de la belleza.



Hoy hemos conocido DULKAMARA Bamboo, una firma con fórmulas magistrales de alta calidad elaboradas con plantas de cultivo ecológico certificado producidas en el Valle de Ultzama de Navarra.



Se trata de una cosmética biológica elaborada con ingredientes puros bio-compatibles de máxima calidad, que contribuyen a mantener nuestra piel equilibrada, regenerada y depurada.

Su ingrediente estrella, el Bambú, facilita la reconstrucción de la piel nutriendo desde la base. Su alto contenido en silicio orgánico biodisponible interviene en la síntesis natural del colágeno, ayudando a proteger, corregir y fortalecer el tejido conjuntivo.

Entre sus productos, me quedo con algunos de sus favoritos:

Para la limpieza, sus tres en uno: limpiador, tónico y sérum:

Savias de Bambú: biolimpieza profunda con efecto lifting. Ideal para pieles grasas o maduras. Leche virginal bambú: loción que refresca, nutre, oxigena y purifica. Para pieles normales, sensibles y mixtas.







Sus emulsiones que hidratan, nutren…:

Crema facial hidro-nutriente: con acción emoliente y antioxidante que calma, suaviza, repara y fortalece la piel. Emulsión reafirmante: rejuvenece, aporta firmeza gracias a sus propiedades tensoras.

Para antes, durante y después del sol…:

Crema bioactiva FP6: Ideal como aftersun, regenera la piel, regula la secreción sebácea y as pieles acneicas y actúa como bronceador progresivo tratanto y evitando las manchas. Bioprotector FP20: protección solar duradera que acondiciona, calma y previene las manchas y es perfecta para aplicar cuando practicas deportes al aire libre.

El bioprotector FP20 y la Crema bioactiva FP6 son emulsiones 100% naturales, libres de conservantes y protectores químicos de síntesis. Estas fórmulas únicas ofrecen una protección completa contra los rayos UV, al mismo tiempo que hidratan, nutren y cuidan profundamente tu piel.



Pero además, Dulkamara Bamboo cuenta con opciones para cuidar el cabello, con champús y tratamientos capilares, y para mimar tu cuerpo, como su BioActivo Detox Bamboo, uno de sus tratamientos estrella, que consigue activar la detoxificación de todos los órganos y promover una sensación de ligereza y bienestar corporal. Este innovador Ritual no solo drena, depura y embellece la piel, sino que también reafirma los tejidos, proporcionando unos resultados visibles y duraderos.

"En Dulkamara Bamboo, creemos en la belleza que viene de adentro hacia afuera", afirma Mitxel García, Director Comercial de la marca. "Nuestro BioActivo Detox Bamboo es una expresión de ese compromiso. Al promover la detoxificación de todos los órganos y sistemas del cuerpo, no solo estamos mejorando la apariencia de la piel, sino también revitalizando el cuerpo y la mente," añade.



Y por último, también me gustaría resaltar que Dulkamara Bamboo es perfecta para aplicar en casos de tratamientos oncológicos, ya que cuenta con todo un protocolo de productos y recomendaciones para cuidar la piel, que inevitablemente sufre un impacto importante durante este proceso: rojez, manchas, sequedad extrema, e hipersensibilidad, además de los picores, tirantez, malestar e incluso dolor.

La concentración y dosificación correcta de nutrientes hacen de su línea de productos una elección ideal para aquellos que buscan una recuperación óptima durante este proceso.