‘Destronar al rey - Riego vs Fernando VII’, la “revolución española” contada a través del enfrentamiento entre Rafael de Riego y Fernando VII.

CÍRCULO ROJO.- Hay quien describe el comportamiento de Fernando VII como la mayor traición de la monarquía al pueblo español. ¿Habría sido la historia de España menos dolorosa si Fernando hubiese estado a la altura del pueblo que le devolvió al trono? Es imposible saberlo, pero lo que es innegable es que nuestro pasado es incomprensible sin conocer su figura, pero también la de su anverso. Por eso, C. Marqués ha creado ‘Destronar al rey-Riego vs Fernando VII’, una novela gráfica que retrata esa época tan crucial a través del enfrentamiento entre el militar Rafael de Riego y el monarca español.

“Este cómic rescata uno de los episodios más importantes de nuestra historia y a la vez uno de los más injustamente olvidados. En él se cuenta cómo España da el paso del Antiguo Régimen al estado constitucional por vez primera y cómo se deshace el Imperio condenando a la nación a la irrelevancia internacional”, explica su autor.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según C. Marqués, “una historia vibrante que narra el "duelo" entre dos personajes antagónicos, Rafael del Riego y Fernando VII. Nacidos el mismo año (1784) y de vidas cruzadas, los hechos en los que se vieron involucrados, como el motín de Aranjuez o la Guerra de Independencia, y su posterior colisión marcaron un cambio de época en España. Sin embargo, el reparto no se queda ahí, lo completan otros personajes imprescindibles, como Napoleón, Lord Wellington, o Goya, todos ellos acompañados de los mejores ingredientes: batallas, intrigas y conspiraciones”.

Asimismo, se trata de una obra de gran rigor histórico. Tal y como reconoce Marqués, “para su realización me he documentado de la mejor forma posible, acudiendo a las fuentes primarias, memorias, cartas y libros de referencia al respecto. He respetado al máximo los hechos, limitando mi trabajo como guionista a ordenar los acontecimientos de forma óptima y a rellenar los vacíos con escenas y diálogos acordes con lo acaecido. Este rigor también se encuentra en los personajes y escenarios, dibujados según los cuadros y grabados de época”. Cuadros de Goya o Vicente López destacan como referencias, así como localizaciones desde Madrid a París o de Oviedo a Cádiz lo hacen como escenarios.

SINOPSIS

“Destronar al rey” es la historia de la “revolución española” representada en el enfrentamiento entre dos personajes antagónicos: Rafael del Riego, un idealista y cándido militar, y Fernando VII, el cruel y despótico rey Felón.

Nacidos el mismo año y de vidas cruzadas, mantuvieron un conflicto en torno a la novedosa constitución de 1812 que, aunque monárquica, pretendía arrebatar la soberanía de la nación al rey y despojarle de su poder absoluto. El uno la destruiría, el otro daría todo por ella.

De imperio a nación.

Del absolutismo a la senda constitucional.