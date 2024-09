Antaño reservada a automóviles con vocación eminentemente deportiva, la carrocería fastback aporta grandes ventajas en materia de diseño. Al establecer una silueta fluida, sin ruptura entre el habitáculo y la zaga, optimiza tanto la aerodinámica como el espacio interior. Tras darle protagonismo en el mundo de las berlinas con, la última generación del PEUGEOT 508, el León no ha dudado en aprovechar sus cualidades en un SUV, el Nuevo PEUGEOT 3008, o en el inclasificable PEUGEOT 408.



Estéticamente, el Nuevo PEUGEOT3008 impresiona por su diseño, que combina la robustez y las líneas musculares de los SUV con la deportividad y la aerodinámica de los fastback logrando el aire felino propio de la última generación de modelos de la marca. Al plasmar sus grandes líneas, el Centro de Estilo PEUGEOT ha dado una gran importancia a la aerodinámica, logrando un Cx de 0,28 más propio de un coupé que de un SUV. Al mismo tiempo, se ha logrado un equilibrio perfecto entre elegancia, eficiencia y amplitud con unas dimensiones que combinan un espacio generoso para las personas que viajan a bordo, tanto en primera como en segunda fila, como para su equipaje, que puede transportarse sin problemas en su maletero de 520 litros. Y todo ello en unas dimensiones compactas, con 4,54 m de longitud.



Visto de perfil, el Nuevo PEUGEOT 3008 reinventa la silueta fastback gracias a un novedoso alerón flotante, que realza la curva de la carrocería y optimiza la aerodinámica. En cuanto a la zaga, presenta los pilotos LED con las garras en 3D. Las ruedas se han diseñado para favorecer la eficiencia y reducir al máximo la resistencia al aire y, como no podía ser de otro modo en un SUV, son de grandes dimensiones, con llantas de 19” o 20”. En molduras, paragolpes y elementos como los retrovisores, se ha abandonado el cromado en favor de lacados en tonos más contemporáneos, como el Gris Meteoro y el Negro Orbital.



El PEUGEOT 408 apuesta por una silueta inusual, el fastback, para salir a la conquista de la parte alta del segmento C. Con su aire deportivo y su línea elegante, el Nuevo PEUGEOT 408 destaca por su elevado nivel de equipamiento, que incluye las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, y por su gama de motorizaciones eficientes y de altas prestaciones entre las que destacan sus versiones híbridas enchufables de 180 CV y 225 CV que ofrecen hasta 60 Km de autonomía en modo “cero emisiones”.

Estéticamente, el PEUGEOT 408 introduce elementos del universo SUV, como sus grandes ruedas de 720 mm, que proporcionan una gran sensación de robustez, vestidas con unas icónicas llantas de aleación de 20”, inconfundibles gracias a su diseño geométrico disruptivo. El frontal, en cambio, adopta un aire armónico y deportivo, con una calandra pintada en el color de la carrocería y la presencia del emblema PEUGEOT en las aletas delanteras.

De noche, su firma luminosa le proporciona un aspecto único ofreciendo la máxima luminosidad por medio de sus faros Full LED Matrix Beam y sus colmillos LED en el frontal y sus luces traseras LED 3D que dibujan las garras del León.



El interior del Nuevo PEUGEOT 408 conjuga confort y dinamismo. Con 4,69 m de largo y una batalla de 2,69 m, ofrece una gran habitabilidad, como demuestran sus 188 mm de espacio para las rodillas en la segunda fila. Cuenta con un amplio maletero de 536 litros, que pueden llegar a los 1.611 litros con los respaldos de los asientos traseros plegados. Según acabados, los asientos envolventes pueden estar realizados en tres materiales, entre ellos el exclusivo Alcantara®, y disponer de calefacción y función masaje. El aluminio, sinónimo de deportividad, está muy presente en el habitáculo, con detalles en el salpicadero y los paneles de las puertas o asumiendo todo el protagonismo en elementos como las taloneras y los pedales.

Tanto el Nuevo PEUGEOT E-3008 como el próximamente disponible PEUGEOT E-408, versiones 100% eléctricas de sendos modelos, cuentan con los beneficios del programa PEUGEOT Allure Care, que ofrece 8 años o 160.000 Km de cobertura sobre incidencias en los principales elementos eléctricos y mecánicos del automóvil, como el motor, el cargador o la cadena cinemática.

Esta amplia cobertura se suma a la ya existente por el mismo periodo y kilometraje de la que disfrutan las baterías de los vehículos eléctricos de la marca. De este modo, se asegura la mayor tranquilidad al cliente en el paso hacia la movilidad eléctrica demostrando, además, la confianza de PEUGEOT en la calidad y la fiabilidad de sus modelos “cero emisiones”. A esto hay que añadir un punto de carga doméstico incluido en la compra del automóvil. Además de sus versiones eléctricas, ambos modelos ofrecen en sus respectivos catálogos motorizaciones Hybrid, Plug-In Hybrid.

