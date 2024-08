'Cross your limits', Singularwod renueva su imagen

SINGULARWOD, la marca líder en el sector del cross training en España, se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva web, acompañada de un rebranding que marca un hito en su trayectoria. Desde sus inicios en 2013, SINGULARWOD ha sido pionera en la fabricación de equipamiento de alta calidad para el entrenamiento funcional, y esta renovación reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación.

Un rebranding que refuerza los valores El rebranding de SINGULARWOD no solo implica una actualización visual, sino que representa un profundo compromiso con los valores que han definido a la marca desde su creación: ser pioneros, fabricar en España, y sobre todo, la pasión y cercanía que se pone en cada uno de los productos. Este cambio busca conectar de manera más profunda y efectiva con toda la comunidad del cross training, desde dueños de centros hasta los entusiastas del cross training.

Una web que evoluciona La nueva web de SINGULARWOD ha sido diseñada pensando en ofrecer una experiencia más intuitiva y adaptada a las necesidades del usuario. Con un diseño moderno y funcional, la plataforma permite a los visitantes navegar de manera sencilla y encontrar toda la información y productos que necesitan para equipar sus centros de cross training o mejorar su rendimiento personal.

Liderando juntos el camino del cross training “En SINGULARWOD, siempre hemos creído en la importancia de acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su viaje en el cross training. Este rebranding y la nueva web son reflejo de nuestra dedicación por liderar juntos, ofreciendo equipamiento que combina pasión, precisión y la calidad que solo un fabricante especializado puede asegurar”

'Cross your limits' Con el nuevo claim “Cross your limits”, SINGULARWOD refuerza su compromiso de acompañar a sus clientes en cada desafío y superación personal. Este lema no es solo una frase, sino una invitación a todos los apasionados del cross training a romper barreras, a ir más allá de sus propios límites y a alcanzar nuevas metas con el equipamiento y apoyo de una marca que entiende y comparte su pasión por el deporte.

Unirse a la comunidad de Singularwod

SINGULARWOD invita a todos los profesionales y amantes del cross training a descubrir su nueva imagen y explorar la amplia gama de productos que continúan posicionando a la marca como referencia en el sector. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en la que la marca seguirá evolucionando para superar las expectativas de sus clientes.

Para más información, echar un vistazo a la nueva web de www.singularwod.com y unirse a la comunidad en constante crecimiento.