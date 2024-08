La importancia de la detección precoz del glaucoma y sus pautas de tratamiento

El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que se puede deber a varias causas, y cuyo factor de riesgo más preponderante es por un incremento de la presión intraocular. Cuando esto sucede, los capilares que nutren al nervio óptico se comprimen y dificultan la llegada de oxígeno y nutrientes.

Por lo tanto, se puede producir un daño progresivo en la visión y, si esta afección no se trata a tiempo, es posible que derive en un cuadro de ceguera irreversible. Al respecto, los profesionales del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus explican que la única forma de diagnosticar efectivamente esta patología es a través de un examen ocular completo, ya que, en la gran mayoría de los casos, el glaucoma no provoca síntomas.

El valor de la detección precoz del glaucoma Por lo general, esta enfermedad es asintomática. Esto se debe a que el aumento de la presión intraocular no genera molestias, por lo que el paciente no experimenta ningún malestar y la enfermedad continúa con su avance de manera silenciosa. Debido a estas características, es que se trata de una de las principales causas de ceguera a nivel global.

En cualquier caso, para evitar daños a la visión es clave realizar un diagnóstico precoz. Para esto, resulta necesario efectuar una revisión con oftalmólogos para medir la presión intraocular del ojo, examinar tanto el ángulo de drenaje como la capacidad de visión periférica, y evaluar el estado del nervio óptico.

Según indican los especialistas del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus, existen distintos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir esta afección. La edad es uno de ellos, por lo que es recomendable realizar revisiones periódicas después de los 60 años.

A su vez, las personas con antecedentes familiares deben comenzar con estos controles a partir de los 40 años. Además, los pacientes con miopía, hipertensión arterial, diabetes o trastornos circulatorios tienen más posibilidades de sufrir un glaucoma. Lo mismo sucede con quienes consumen habitualmente esteroides, ansiolíticos o antidepresivos.

Por último, en la población de origen hispano o afroamericano se registra una mayor incidencia. En todas estas circunstancias, los exámenes anuales sirven para descartar la presencia de esta enfermedad.

Pautas de tratamiento del glaucoma Por lo general, el objetivo de los tratamientos es reducir la presión intraocular. Para esto, se emplean medicamentos tópicos como, por ejemplo, colirios. Cuando esto no basta, es posible recurrir a una intervención con láser y a una cirugía filtrante. La combinación de estos procedimientos permite drenar el humor acuoso y crear un nuevo orificio.

De este modo, es posible conseguir una reducción en la presión que experimenta el ojo. La apuesta del Departamento De Oftalmología Del Hospital Universitario Dexeus por técnicas no perforantes los posiciona como uno de los principales pioneros en España.

Los profesionales que integran la unidad exclusiva de Glaucoma disponen de una amplia experiencia y métodos avanzados para detectar, diagnosticar y ofrecer tratamiento médico y quirúrgico de esta patología