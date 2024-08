Consejos para cuidar la piel tras la depilación láser, por 360Clinics

La depilación láser es uno de los métodos más populares para eliminar el vello no deseado de manera definitiva. Para llevar a cabo este procedimiento estético, se utiliza un rayo concentrado de luz que es absorbido por el pigmento (melanina) del pelo. De esta manera, se debilitan los folículos pilosos.

Sin embargo, tras este proceso la piel puede deshidratarse, irritarse y enrojecerse, por lo que es necesario seguir una rutina de cuidados adecuada para acelerar el proceso de recuperación. En este sentido, 360Clinics, un centro especializado en tratamientos médico-estéticos personalizados, comparte algunos consejos a tener en cuenta después de una sesión de depilación láser.

Recomendaciones para cuidar la piel tras la depilación láser El staff médico de este centro destaca que uno de los cuidados más importantes después del tratamiento de depilación láser es hidratar profundamente la piel. Para ello, se pueden emplear cremas con fórmulas neutras, preferiblemente sin aromas. El uso de estos productos es aconsejable para revitalizar el tejido cutáneo.

Después de la depilación láser, la piel se vuelve aún más sensible a las altas temperaturas, por lo que es necesario evitar la exposición solar en los 7 días posteriores a cada sesión. Asimismo, los expertos aconsejan suspender la actividad física durante las 24 horas siguientes a la depilación, ya que la sudoración excesiva puede obstruir los poros y causar irritación en el área tratada.

En el caso de llevar a cabo este procedimiento en alguna parte del rostro, los esteticistas sugieren evitar el uso de maquillaje justo después de la sesión, ya que la piel puede irritarse. Por otra parte, es recomendable utilizar ropa holgada y de algodón, para facilitar la transpiración de la piel luego de la sesión depilatoria.

Especialistas en tratamientos de depilación láser en España 360Clinics es un centro médico y estético con más de 25 sedes ubicadas en diferentes puntos de España que ha sido creado para elevar los estándares en el cuidado estético. Para alcanzar este objetivo, su equipo abarca diferentes áreas de la medicina estética. En todos los casos, se ponen en práctica técnicas de vanguardia que realzan la belleza natural de cada persona.

Además, este centro se ha convertido en un referente en tratamientos de depilación láser para hombre y para mujer por la variedad de sus procedimientos. En este sentido, los usuarios pueden elegir entre la depilación de piernas, glúteos, barba, axilas, entre otras áreas con presencia de vellos. Los profesionales de esta empresa aseguran que las sesiones son rápidas e indoloras. Cabe destacar que la intensidad y frecuencia de las aplicaciones puede variar dependiendo del diagnóstico cutáneo de cada paciente.

Por último, los profesionales de 360Clinics utilizan dos tipos de aparatología, láser de diodo Leasier y TriLáser Led. Esta última opción combina tres longitudes de onda Alexandrita, Láser Nd YAG y diodo, lo que permite obtener resultados exitosos y duraderos en cada procedimiento.

En definitiva, en 360Clinics es posible acceder a tratamientos de depilación láser y al apoyo de sus profesionales para implementar todos los cuidados necesarios para proteger la piel.