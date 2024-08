Mesoglow, terapia intradérmica con resultados naturales

La exposición continua a factores contaminantes del ambiente, el estrés diario y el inevitable paso del tiempo contribuyen a la aparición de arrugas y marcas de expresión que pueden afectar la apariencia del rostro de forma significativa.

Además, la pérdida de elasticidad de la piel comienza a ser más visible a finales de los veinte y cinco años, cuando la producción de fibras elásticas y colágeno comienza a disminuir.

Si se está pensando en hacerte algún tratamiento para revitalizar la piel y atenuar las marcas de expresión que se generan como consecuencia de las circunstancias de la vida cotidiana, el procedimiento de Mesoglow puede ser una excelente opción.

Además, si lo que se desea es un tratamiento que ofrezca uno de los mejores resultados, pero sin tener que pasar por ningún tipo de quirófano ni de bisturí, mesoglow ofrece una alternativa perfecta para mejorar la piel pero con procedimientos no invasivos ni incómodos.

Las zonas a tratar con esta técnica son la cara, el cuello y las manos.

Puede ser usado también de manera preventiva, retardar los signos del envejecimiento prematuro. Para este procedimiento se usan microinyecciones a medio milímetro de profundidad en donde se coloca a nivel de la dermis profunda un cóctel de ácido hialurónico no reticulado, vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes, con lo cual se logra una poderosa hidratación, estimulación del colágeno y reparación de la piel.

No tiene efectos secundarios cuando es aplicado por profesionales médicos certificados y no requiere ningún tipo de incapacidad posterior. Se recomienda su realización cada 3 meses.

¿Cuáles son los beneficios del MESOGLOW ? Ayuda a aumentar la producción de colágeno.

Corrige las líneas de expresión y las arrugas.

La fórmula se ajusta a cada tipo de piel.

Produce un efecto rejuevenecedor más natural y sutil.

Ayuda a reparar el daño provocado por la exposición al sol.

Estimula la renovación celular en la piel.

Terapia de rejuvenecimiento con resultados naturales El mesoglow se posiciona como uno de los mejores tratamientos no quirúrgicos para el rejuvenecimiento facial de la actualidad. Esta técnica está dirigida a pacientes que buscan mejorar la calidad de la piel de manera natural, mostrando resultados visibles desde la primera aplicación.

Centro dermatológico especializado en Mesoglow La Dra. Janeth Arévalo, con su amplia experiencia en procedimientos estéticos y dermatológicos, se especializa en Mesoglow. A través de esta técnica garantiza resultados excelentes, permitiendo a cada paciente mejorar la textura y apariencia de su piel de manera segura y confiable.

En su centro dermatológico, se realiza un análisis personalizado a cada paciente para determinar el tratamiento más adecuado, asegurando que el enfoque sea específico y efectivo para cada caso individual. Si se está pensando en hacerte algún tratamiento para revitalizar la piel y eliminar de ella las diferentes marcas de expresión que se generan como consecuencia de las circunstancias de la vida cotidiana, el procedimiento de mesoglow puede ser una excelente opción.

Esta terapia de rejuvenecimiento está disponible en el centro dermatológico de la reconocida Dra. Janeth Arévalo, ubicado en la ciudad de Loja- Ecuador.

En conclusión, el Mesoglow se presenta como una opción innovadora y eficaz para el rejuvenecimiento del rostro de forma natural. Quienes buscan mejorar la calidad de su piel con este tratamiento, pueden confiar en la experiencia de la Dra. Janeth Arévalo.