Raixer presenta cerraduras inteligentes para el control remoto de accesos

Las cerraduras inteligentes son, hoy en día, una de las mejores alternativas en el mercado para otorgar seguridad a las puertas de una casa, oficina, empresa, etc. Estas se caracterizan por ser altamente seguras, ya que incorporan un sistema que las hace prácticamente inviolables. Una de las marcas de cerraduras inteligentes más destacas del mercado son las de la firma Raixer. Esta compañía es reconocida en el sector no solo por ofrecer dispositivos que no solo garantizan un cierre seguro de puertas, sino que además permite la apertura a distancia de las mismas a través de diferentes opciones remotas.

Apertura a distancia de puertas a través de cerraduras inteligentes La marca Raixer es la creadora de una cerradura inteligente que incorpora un sistema que permite su apertura a distancia. De hecho, son seis las opciones de apertura que ofrece su producto, posicionándose como uno de los mejores del mercado. Al instalar una de estas cerraduras, el usuario puede optar por abrirla a distancia a través de la función “Timbrar para Abrir”. Esta opción se define en el móvil a través de una app y permite establecer una franja de tiempo en la que el portero abrirá de manera automática tras pulsar el timbre.

Otra de las alternativas es mediante una llamada perdida. Estableciendo los números de teléfono que estarán autorizados, sus respectivos usuarios podrán abrir la puerta con una llamada perdida al sistema de la cerradura. Por medio de la app también se puede gestionar desde cualquier lugar el acceso para los usuarios recurrentes, permitiendo abrir el portal y la puerta de la casa a distancia. Por último, esta cerradura inteligente también permite la apertura a distancia a través del asistente de voz, mediante código QR o a través de la web.

Ventajas de contar con cerraduras inteligentes con apertura a distancia Al contar con cerraduras inteligentes como las de la marca Raixer, no solo se consigue mayor comodidad, eficiencia y practicidad al permitir la apertura a distancia de entradas, sino que también se obtienen otras ventajas. Por ejemplo, estas cerraduras son completamente compatibles con cualquier telefonillo, videoporterocon botón físico, puerta o portal en el mercado. Además, son altamente seguras, ya que utilizan el algoritmo de encriptación SSL3 para la protección de la llave digital, pudiendo usar también una llave física para bloquear la puerta.

Finalmente, la instalación de las cerraduras inteligentes de Raixer es muy sencilla. Esta se puede realizar fácilmente dentro de la vivienda y no requiere la autorización de la comunidad, ni cambiar el bombín. En definitiva, se trata de una opción práctica, fiable y muy conveniente, sobre todo en momentos donde la inseguridad es cada vez más un tema de preocupación.