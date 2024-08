Servicios específicos para la coordinación de actividades empresariales diseñados para el sector de la construcción

Cómo contribuye a la Cultura Preventiva la coordinación de actividades empresariales (CAE).

En un entorno cambiante, cada vez más competitivo, global y tecnológico, la subcontratación es cada vez más común para determinadas actividades (limpieza, mantenimiento, logística…) que ofrece no pocas oportunidades a las empresas tales como mayor flexibilidad, mejora del rendimiento y eficacia productiva, especialización en la actividad productiva principal, desarrollo estratégico… Sin embargo, estas oportunidades no deben en ningún caso un menoscabo de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, por el contrario, debe contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales e incluso a la generación de una buena cultura preventiva no solo en la empresa principal sino también en aquellas empresas colaboradoras y trabajadores autónomos.

Son soluciones como la plataforma CAE de e-coordina las que convierten un software preventivo en un instrumento para diseminar la cultura preventiva entre las organizaciones colaboradoras, contratistas y trabajadores autónomos depende en gran medida del buen uso de la herramienta y del espíritu que la mueva. Puede hacerse un uso meramente documental, con un objetivo únicamente formal y legal o puede hacerse un uso con intención y vocación de velar por la seguridad y salud de las personas, de integrar la actividad preventiva en los casos de externalización de parte de la actividad productiva.

Con frecuencia la externalización de los servicios o de parte de la actividad de una organización tiene impacto en la siniestralidad laboral, cuestión que es multifactorial y obedece a diversas causas. En ese sentido, una plataforma CAE que ha demostrado su eficiencia y eficacia en la promoción de Cultura preventiva es la plataforma desarrollada por e-coordina. La compañía de software de gestión documental y gestión de la prevención de riesgos laborales tiene claro que existen índices de siniestralidad inferiores en los centros de trabajo donde cuentan con un eficaz sistema CAE como el desarrollado por e-coordina.

Un ejercicio de responsabilidad La eficacia y eficiencia de una plataforma CAE está relacionada con el fomento de la Cultura preventiva y e-coordina señala que contar con una plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales no solo se debe considerar como el mero cumplimiento de una exigencia legal, sino que se trata de un verdadero ejercicio de responsabilidad y respeto por la salud y seguridad de los trabajadores, bien sean estos contratados, subcontratados o autónomos.

Al respecto, la compañía de software preventivo indica que la plataforma integra los objetivos que deben imperar en la coordinación de actividades empresariales y especialmente en lo que refiere a la aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva, la aplicación correcta de los métodos de trabajo por las diferentes empresas y favorecer el control y gestión de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo.

Es por ello que el desarrollo de esta plataforma ha incorporado, fruto del trabajo y experiencia con sus clientes, funcionalidades como el control de accesos, análisis de la siniestralidad valoración de desempeño de contratistas y subcontratistas, comunicación de riesgos, visitas de seguridad, acciones correctoras, así como distintas innovaciones y herramientas para la gestión ágil y eficaz de archivos, incluyendo validación automática de documentos oficiales y diseño de documentos que puedan ser utilizados en movilidad y firmados o “multifirma”.

Externalizar la gestión de documentos preventivos En ocasiones la coordinación de actividades empresariales supone un alto consumo de recursos personales en aquellos caso donde el volumen de subcontratación es importante o la envergadura de actividades, por lo que resulta necesario disponer no solo de una buena herramienta tecnológica, sino contar con los mejores equipos, con conocimientos, competencia técnica y experiencia para que actúen como coadyuvantes en la integración de la PRL y en la cultura preventiva por la que apuesta la organización.

Datos e información que contribuye a la toma de decisiones preventivas Por otro lado, en la era de la información y del dato, e-coordina ha incorporado a la plataforma CAE la generación de estadísticas e informes en tiempo real sobre el grado de cumplimiento de la gestión documental (entre otros) que contribuya a la toma de decisiones estratégicas en la gestión de la prevención de riesgos laborales y de la CAE con una navegación intuitiva y de gran flexibilidad que permite adaptar a las necesidades de cada cliente.