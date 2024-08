Eliminar la humedad en el verano con las soluciones integrales de Hogar Seco

El verano no solo trae consigo días de sol, playa y vacaciones, sino también un enemigo no deseado: la humedad. A pesar de la creencia popular que asocia la humedad únicamente con las estaciones frías, el calor intenso de la temporada estival genera altos niveles de condensación en el aire que ocasiona daños, tanto a las estructuras como al bienestar de los habitantes.

Afortunadamente, existen servicios especializados en tratar estos problemas de forma definitiva. Uno de ellos es Hogar Seco, la empresa de humedades cuenta con un equipo experto en las últimas técnicas y métodos científicos contra filtraciones, que les permite brindar soluciones eficientes a cada necesidad.

Los efectos de la humedad en el verano Por definición, la humedad es la cantidad de agua en forma gaseosa que se encuentra presente en el aire de un determinado lugar. Durante el verano, el aire aumenta su temperatura, provocando una disminución de la presión atmosférica. Esta baja presión absorbe mayor cantidad de agua, aumentando el vapor de agua en el aire.

Como consecuencia, este proceso puede provocar daños estructurales en las edificaciones como la aparición de manchas en las paredes, deterioro de las pinturas, malos olores y, en el peor de los casos, ocasionar desprendimiento de los revestimientos.

Por otra parte, las esporas de moho al propagarse en el aire y ser inhaladas por los habitantes del hogar, ocasionan alergias y enfermedades respiratorias que afectan la salud de las personas.

Especialistas en diagnóstico y tratamiento de humedades Hogar Seco es una empresa especializada en el tratamiento de todo tipo de humedades (condensación, capilaridad, filtración e impermeabilización). Su equipo de operarios ampliamente especializados en el área, ofrecen un servicio de diagnóstico de humedades completamente gratuito que permite detectar el origen de las humedades y establecer la solución más eficiente para erradicarlas, siguiendo las últimas tendencias del sector.

Cabe destacar que las soluciones contra la humedad de Hogar Seco cumplen con los más altos estándares británicos de calidad y seguridad como el British Board of Agreement (BBA) y el British Standards Institute, avalando su efectividad para combatir la humedad.