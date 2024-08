Empresas y asociaciones aceleran su transformación digital y compromiso con la sostenibilidad

En el vertiginoso mundo actual, la digitalización se ha convertido en un pilar fundamental para el progreso y la eficiencia de las entidades públicas y privadas.

En este contexto, eAgora emerge como un sistema revolucionario que no solo ha modernizado más de 500 municipios, convirtiéndolos en smart cities, sino que también está llevando su innovadora tecnología al ámbito empresarial y asociativo. Con una visión clara de mejorar el mundo a través de la digitalización, eAgora se presenta como una solución All-in-One que centraliza y optimiza todas las operaciones de una entidad.

Las empresas y asociaciones están adoptando rápidamente la transformación digital y comprometiéndose con la sostenibilidad. La digitalización mejora la eficiencia operativa y la comunicación, permitiendo una respuesta ágil a los cambios del mercado. Paralelamente, estas organizaciones están implementando prácticas sostenibles, como la reducción de emisiones de carbono y el uso de energías renovables, para minimizar su impacto ambiental y promover la responsabilidad social. Estas tendencias reflejan una integración estratégica de tecnología y sostenibilidad en sus operaciones.

eAgora nace de la experiencia en la gestión de la administración pública. Su trayectoria comienza con la digitalización de ayuntamientos, transformando tanto pueblos rurales como urbanos en smart cities. Ha creado una plataforma omnicanal que incluye el envío de comunicados, calendarios, agenda y pago de cuota de socios e inscripciones, eventos, y la comunicación a través de redes sociales, páginas web y mensajería instantánea como Telegram, todo desde una única plataforma.

El sistema de gestión de entidades públicas no solo se enfoca en mejorar los servicios municipales, sino que también introduce nuevos modos de captación de ingresos como el sistema de bonos para piscinas, la gestión de cuotas y cobros para cursos de verano o escuelas fomentadas por el ayuntamiento, la gestión de entradas para teatros y eventos, hasta la reserva de pistas deportivas y salas de coworking, son algunos de los ejemplos más destacados.

Sin embargo, la innovación no se detiene ahí y también ofrece herramientas para el control y la satisfacción del municipio. Estas herramientas para el control y la satisfacción del municipio incluyen un buzón de mensajería para ciudadanos, carnet de socio, gestión documental y de control de incidencias. Esta última proporciona una visibilidad total de las incidencias ocurridas en el municipio, permitiendo al responsable gestionar adecuadamente cada situación con el proveedor correspondiente.

Entre las principales entidades que utilizan la plataforma de gestión de empresas se encuentran gimnasios, clubes deportivos, instalaciones de belleza como peluquerías y spas, autónomos, comercios y muchas más. Las asociaciones, incluyendo federaciones, comunidades de vecinos y AMPAS.

La plataforma se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo a las empresas adaptarla según sus necesidades específicas. Desde la generación de botones personalizados en la app hasta la segmentación de permisos y roles dentro de las ágoras. Se adapta a cada negocio, ofreciendo una solución a medida que crece junto a la entidad. Esta capacidad de personalización es clave para su éxito y aceptación en diversos sectores industriales.

Empresas y asociaciones que quieran optimizar sus operaciones y aumentar su rentabilidad encontrarán en la plataforma de gestión de empresas de eAgora un socio estratégico invaluable.

Para obtener más información e iniciar su proceso de transformación digital, las entidades interesadas pueden contratar en la página web de eAgora y beneficiarse de una prueba gratuita de 7 días, acompañada de formaciones que les abrirán las puertas al mundo digital.