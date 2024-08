El reto del ahorro en los hogares: el 24,5% de los españoles afirma no tener capacidad de ahorro

El regreso de las vacaciones de verano y el inicio del curso escolar hace que estas semanas sean uno de los momentos del año con mayor nivel de gasto para los hogares. En este contexto, el 14,8% de los navarros afirma no tener capacidad de ahorro a final de mes, mientras que la cifra para el conjunto de los españoles se sitúa en el 24,5% de acuerdo con un estudio realizado por UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, el cual analiza la capacidad de ahorro de los ciudadanos, así como sus preocupaciones y buenas prácticas.

A pesar de que los gastos domésticos representan una parte importante del presupuesto de los hogares en España, el 75,5% asegura conseguir ahorrar parte de sus ingresos mensuales, cifra que se mantiene prácticamente igual que el pasado año cuando el porcentaje era del 75,3%. Por comunidades, Extremadura (86,4%), Navarra (85,2%) y Cantabria (84%) se sitúan a la cabeza con mayor número de encuestados que afirman poder ahorrar. Por su parte, se sitúan a la cola La Rioja (61,5%), Canarias (64,7%) y Madrid (72,8%).

Porcentaje de españoles que declaran ahorrar a final de mes por CCAA



Incrementa levemente el porcentaje de ingresos destinado al ahorro hasta el 17,8%

En relación con la proporción de ingresos que los españoles son capaces de ahorrar al mes, la cifra mejora en el último año hasta alcanzar el 17,8%, 5 puntos porcentuales más que en 2023, lo que representa 342,6€ mensuales, tomando como referencia el salario medio en España, de 1925€, según los datos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)*.

En cuanto a Navarra, este porcentaje aumenta ligeramente con respecto al año pasado y se sitúa actualmente en el 16,4%, lo que supone unos 315,7€ mensuales.

Tasa de ahorro de los hogares por CCAA

La cesta de la compra y las facturas de luz, agua y gas, los gastos que más preocupan a los españoles

Pese a que se identifica una ligera reducción de las preocupaciones de los españoles con relación a los gastos frente al estudio del año pasado -posiblemente por la disminución de la inflación y bajada de los precios de la energía- la cesta de la compra se sitúa a la cabeza (7,47).

Le siguen la factura de la luz con un 6,88, la factura del agua con un 5,67, otros gastos con un 5,28 y la factura del gas con un 5,14. Cabe destacar que las cuotas de la hipoteca o los gastos de la comunidad se posicionan a la cola de las preocupaciones de los gastos domésticos.

Sin embargo, estas inquietudes varían por edad. Así, a los mayores de 55 años les preocupa en mayor porcentaje la cesta de la compra, mientras que a los menores de esa edad les preocupa en mayor medida la cuota de la hipoteca y de otros préstamos.

Preocupación por los gastos domésticos en una escala de 0 a 10



Impulsando medidas de eficiencia energética para fomentar el ahorro en el hogar

Para ahorrar en el hogar, el grueso de los españoles afirma poner en práctica medidas para mejorar la eficiencia energética. Entre ellas, destacan el cambio de bombillas tradicionales por luces led (70,3%), aprovechar al máximo la luz del sol (65,1%), apagar la calefacción por las noches (53%) o no sobrepasar los grados en el aire acondicionado (52,7%).

Buenas prácticas en el hogar



En un contexto económico donde los costes de la vivienda y los gastos domésticos representan una carga significativa para los hogares, es alentador ver que un 75,5% de los españoles afirme ahorrar parte de sus ingresos cada mes. Sin embargo, no podemos ignorar que casi un cuarto de la población aún no tiene capacidad de ahorro, lo que subraya la necesidad de poner en valor la importancia de la educación financiera y de impulsar la concienciación sobre la rehabilitación como una vía para reducir el gasto energético en las viviendas", explica Càtia Alves, directora de Sostenibilidad en UCI.

*Para elaborar el cálculo se han tomado como referencia los datos de la Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (datos de 2022 -últimos datos publicados en junio de 2024-), donde el salario medio anual fue de 26.948,87 euros por trabajador y de 1924,92€, distribuido en 14 pagas.