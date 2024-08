SKUDONET, el motor que impulsó a ZEVENET a expandirse a nuevos mercados

En julio pasado, SKUDONET cumplió un año desde su creación como parte del redimensionamiento y evolución de la ya conocida marca de tecnología ZEVENET. Al transcurrir sus primeros 12 meses de operaciones en el mercado, la firma muestra una tasa de éxito sin precedentes que respalda un fuerte crecimiento.

Este balance positivo se manifiesta a través de la superación de varias metas que le han permitido posicionarse como una firma que facilita soluciones efectivas. Con ellas ha contribuido a hacer de internet un espacio más seguro para el trabajo de sus clientes en España y alrededor del mundo.

Un éxito marcado por la transformación del negocio Los representantes de SKUDONET explican que el rebranding que concretaron en julio de 2023 implicó mucho más que el cambio del nombre de la marca. Consistió en la transformación del modelo de negocio para hacerlo más útil y eficaz ante los requerimientos del mercado. En ese sentido, se plantearon una serie de tareas que al término de 12 meses han logrado ejecutar satisfactoriamente.

Como empresa de servicios de entrega y seguridad de aplicaciones (ADC) incorporaron nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia de sus clientes. Gracias a su capacidad más robusta consiguieron abrirse a nuevos y exigentes mercados como el de China, lo que implicó una expansión importante del negocio. Actualmente, esta firma tecnológica no solo crece, sino que lo hace más rápido.

Así mismo, durante este año consolidó nuevas alianzas estratégicas con partners del Reino Unido, específicamente fabricantes de hardware. Esto le ha permitido a SKUDONET un interesante aumento de su porfolio de soluciones de equilibrio de carga multiplataforma. Adicionalmente, sus modelos son aún más escalables, fáciles de implementar y adecuados para cualquier entorno o industria.

Logros que evidencian un rápido crecimiento El éxito registrado por SKUDONET no solo se evidencia desde el punto de vista cualitativo, analizando la calidad y capacidad de sus soluciones. También se manifiesta en lo cuantitativo, con un crecimiento exponencial en los últimos 12 meses. El más evidente es que en un año han incrementado en un 30 % su cartera de clientes, con los cuales mantienen una relación de mayor confianza.

Esa confianza se observa en un 95 % de renovaciones en los contratos de servicio con una mejor tasa de upgrade. Es decir, los clientes no solo reafirman su relación con la firma, sino que incrementan su ticket promedio. Obviamente, todo ese fenómeno se ha traducido en un importante incremento de la facturación.

Para la compañía el cambio de marca ha sido un éxito porque han logrado transmitir más seguridad y seriedad al mercado. También han conseguido proyectar de manera asertiva que son capaces de generar soluciones adaptadas a los retos actuales. En SKUDONET consideran que sus clientes entienden mejor que la firma puede garantizar la continuidad de sus operaciones a pesar de las constantes amenazas cibernéticas.