Iridoplastia láser, avanzada tecnología para cambiar el color de los ojos con los expertos de la Clínica Eyecos

El color de los ojos siempre ha sido una característica humana muy atractiva, con patrones de gustos diversos según la zona del planeta donde se habite. Las investigaciones en oftalmología estética han desarrollado técnicas de última generación para hacer realidad el anhelo de quienes deseen cambiar su color de ojos. La Clínica Oftalmológica Eyecos, con sede en Barcelona, aplica la técnica New Eyes Laser, en sus versiones 9G y 10G, como una de las soluciones más avanzadas del mundo para despigmentar el iris de la manera más rápida, segura y predecible.

Experiencia e innovación Una exitosa trayectoria de 10 años ha posicionado a la Clínica Oftalmológica Eyecos como líder mundial en láser para cambiar el color de los ojos. En su Departamento de Innovación, los especialistas han desarrollado el procedimiento New Eyes Laser, que ha demostrado ser el eficaz y seguro para cambiar el color del iris a los colores miel, verde, azul marino, turquesa, marrón y gris azulado.

“Recibimos pacientes de todo el mundo, sobre todo de Europa occidental, Estados Unidos y Sudamérica”, destaca el director del centro, Dr. Pedro Grimaldos. Además, comenta que, en base a estudios científicos que analizaron apps de citas, el color de ojos más atractivo para los hombres es el azul, mientras que las mujeres prefieren el tono miel o avellana. Sin embargo, el especialista advierte que la preferencia de colores depende del país y el condicionamiento de lo que es socialmente atractivo, es decir, que los colores menos comunes resultan los más llamativos, por lo que es difícil establecer una regla al respecto.

Cambio permanente y natural En estas iridoplastias, los rayos láser se dosifican para eliminar selectivamente la melanina de la capa superficial del iris, sin alterar su capa epitelial o profunda, ni la estructura visual del ojo. La intervención se realiza en varias fases o sesiones para fijar el color de los ojos deseado de manera permanente y natural, con intensidades de diferentes grados, dependiendo del gusto del paciente.

Después de haber comprobado la efectividad de la técnica New Eyes Laser 6G y 7G, con tiempo de tratamiento de varias fases de cuatro días cada una, la Clinica Eyecos ha dado un paso adelante con las versiones 9G y 10G, que se aplican en uno o dos días. Además, mientras que las cirugías 6G y 7G necesitan un tiempo de espera de cuatro meses entre cada fase; las técnicas 9G, para obtener marrón o verde; y 10G para azul, turquesa o gris, solo requieren entre uno y dos meses entre sus dos únicas etapas, lo que permite a los pacientes de otras zonas de España y de otros países, ahorrar en los costes de su estancia en Barcelona.

Con su nuevo láser 10G y 9G, la Clínica Eyecos garantiza total seguridad para magníficos y permanentes resultados, sin contraindicaciones para próximas cirugías funcionales.