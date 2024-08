Decolores, una historia de emprendimiento con impacto en la cosmética natural

Sentirse bien es natural no es solo un eslogan para Decolores, sino una filosofía de vida que ha guiado a sus fundadores, Carlos y Patricia, a lo largo de una década de innovación y compromiso en el sector de la cosmética natural.

Enclavada en la serenidad de una zona rural del sur de Cantabria, Decolores es una marca que ha emergido con fuerza en el mercado nacional de la cosmética natural. Fundada por Carlos y Patricia, dos apasionados emprendedores de impacto, la empresa se dedica a crear soluciones cosméticas naturales de alta calidad que promueven el bienestar personal y el respeto por el medio ambiente.

Cosmética natural con impacto positivo La propuesta de Decolores va más allá de ofrecer productos de cosmética. La marca se ha comprometido a generar un impacto positivo en su comunidad y en el medio ambiente. Por ello, en sus formulaciones solo utilizan ingredientes de origen natural y ecológico que transforman con procesos científicos sostenibles. En sus casi diez años de existencia, Decolores ha crecido de manera constante, generando empleo y valor en el ámbito rural. Este crecimiento ha sido impulsado por una visión clara: crear una cosmética natural que haga sentir bien a las personas, tanto física como emocionalmente.

Una historia de pasión y compromiso con la calidad Patricia y Carlos, madrileña y platense, tras años involucrados en el mundo de la cosmética natural decidieron dar el salto en 2016 eligiendo Cantabria como base de operaciones para su proyecto de emprendimiento de impacto positivo. Como enamorados de la vida, de los entornos naturales, y del slow life no podían imaginar un lugar mejor para su aventura que la bucólica y tranquila Cantabria.

En este dúo de emprendedores, Patricia es la fuerza creativa detrás de la marca. Su mente inquieta y curiosa está siempre en busca de soluciones innovadoras para solucionar los problemas dermatológicos de sus clientes. Amante de la naturaleza, Patricia comenta cómo la mayor parte de las veces encuentra su inspiración junto a las orillas del mar, donde se conecta profundamente con los elementos que inspiran sus productos. Su visión colorista de la vida y su pasión por el slow life han sido fundamentales para definir la identidad única de Decolores.

Por su parte, Carlos, con su naturaleza metódica y detallista, se encarga de la coordinación y optimización de cada proceso dentro de la empresa. Su enfoque directivo garantiza que cada detalle, desde la selección de ingredientes hasta la logística, se maneje con precisión y eficacia. Además, como buen argentino, Carlos introduce un toque de calidez en la rutina diaria de la empresa con sus tradicionales mates, creando momentos de desconexión y camaradería entre el equipo.

Desde su fundación allá por 2016, Decolores ha emprendido un sólido camino hacia la expansión. Pese a todo, la marca y sus fundadores han sabido mantenerse fieles a sus raíces y valores. En este sentido, la investigación, la innovación y la exploración constante de nuevas soluciones son, junto a su compromiso con la calidad y la sostenibilidad, los elementos clave del ADN de Decolores.

“Queremos que nuestras historias y nuestros productos inspiren a otros a llevar una vida más consciente y natural", comenta Patricia. “Nuestra mayor satisfacción es saber que estamos trabajando con un propósito claro, no solo por la salud de la piel de nuestros clientes, sino también por el desarrollo sostenible de nuestro entorno y comunidad", señala Carlos por su parte.

Una marca multipremiada Desde su fundación, Decolores no solo ha ganado el reconocimiento de sus clientes, sino también de la industria de la cosmética natural. Recientemente, la marca ha vuelto a brillar en la VI Edición de los Premios Organics Clean Awards, donde recibió varios galardones que reconocen su buen hacer. Estos exigentes premios, que celebran la excelencia y la innovación en productos ecológicos y naturales, son una prueba del compromiso de Decolores con su comunidad de clientes.

Entre los premios recibidos por Decolores a lo largo de su trayectoria, destacan:

Mejor Marca Vegana

Mejor serum gel para su Serum con Ácido Hialurónico

Mejor producto multiusos para su Pomada Herbal

Mejor producto de higiene íntima para su Aceite Íntimo

Mejor instrumento de cuidado corporal para el Sistema de Depilación Natural

“Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que ponemos en cada uno de nuestros productos. Nos motivan a seguir innovando y a mantener nuestro compromiso con la calidad y el bienestar” comenta Carlos al respecto a los galardones recibidos por la marca.

Decolores es un claro ejemplo de cómo la pasión, la creatividad y el compromiso pueden transformar una idea en un proyecto con impacto positivo y duradero. Con este enfoque aplicado al sector de la cosmética natural de alta calidad, Decolores está destinado a seguir creciendo y a inspirar a otros en el camino hacia un bienestar integral y sostenible.